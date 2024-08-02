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Позиция России по обмену заключенными дала свои результаты, заявил Песков

Позиция России по обмену заключенными дала свои результаты, заявил Песков - РИА Новости, 02.08.2024

Позиция России по обмену заключенными дала свои результаты, заявил Песков

Жесткая позиция России в вопросе возможности обмена дала свои результаты, и россияне вернулись на родину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:18

2024-08-02T13:18

2024-08-02T13:18

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

такер карлсон

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Жесткая позиция России в вопросе возможности обмена дала свои результаты, и россияне вернулись на родину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков напомнил, что в ходе интервью американский журналист Такер Карлсон попросил президента РФ Владимира Путина в качестве жеста доброй воли выдать осужденных американцев. "Тогда ему Путин ответил, что здесь жестов доброй воли быть не может. Когда отдадут наших – тогда можно говорить об этом. Вот такая жесткая позиция все-таки дала свои результаты, и наши люди вернулись на свою родину благодаря такой позиции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, обмен заключенными между россией и западом