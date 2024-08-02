https://ria.ru/20240802/krasikov-1963693730.html

Песков рассказал о службе Красикова в группе "Альфа"

Песков рассказал о службе Красикова в группе "Альфа" - РИА Новости, 02.08.2024

Песков рассказал о службе Красикова в группе "Альфа"

Освобожденный и возвращенный в Россию Вадим Красиков служил в группе "Альфа" с некоторыми сотрудниками президентской охраны, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:31

2024-08-02T14:31

2024-08-02T14:32

россия

германия

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

обмен заключенными между россией и западом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963628967_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_c677f614ac347bb53519eb8e51d8a770.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Освобожденный и возвращенный в Россию Вадим Красиков служил в группе "Альфа" с некоторыми сотрудниками президентской охраны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Красиков, он является сотрудником Федеральной службы безопасности, он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые сейчас работают в президентской охране. Они, естественно, друг друга приветствовали вчера, когда увидели друг друга", - сказал Песков журналистам. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, один из них - Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии. Лично встречать вернувшихся после обмена на родину Россиян приехал вчера президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом