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Песков рассказал о службе Красикова в группе "Альфа"
Песков рассказал о службе Красикова в группе "Альфа" - РИА Новости, 02.08.2024
Песков рассказал о службе Красикова в группе "Альфа"
Освобожденный и возвращенный в Россию Вадим Красиков служил в группе "Альфа" с некоторыми сотрудниками президентской охраны, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:31
2024-08-02T14:31
2024-08-02T14:32
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Освобожденный и возвращенный в Россию Вадим Красиков служил в группе "Альфа" с некоторыми сотрудниками президентской охраны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Красиков, он является сотрудником Федеральной службы безопасности, он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то он служил вместе с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые сейчас работают в президентской охране. Они, естественно, друг друга приветствовали вчера, когда увидели друг друга", - сказал Песков журналистам. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, один из них - Вадим Соколов (Красиков), приговоренный к пожизненному заключению в Германии. Лично встречать вернувшихся после обмена на родину Россиян приехал вчера президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20240802/putin-1963657055.html
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россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Песков рассказал о службе Красикова в группе "Альфа"
Песков: Красиков служил в "Альфе" вместе с сотрудниками охраны президента