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Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне
Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне - РИА Новости, 02.08.2024
Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне
Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:03
2024-08-02T19:03
2024-08-02T19:07
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета ветеринарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Зюзинский районный суд столицы сообщал, что комитет ветеринарии Москвы подал иск к жителю Южного Бутово за нарушение ветеринарного законодательства по содержанию животных и просит суд запретить ему их содержать в городе. Как рассказали в комитете, им поступали многочисленные жалобы от жителей Южного Бутово на владельца коз, которые бесконтрольно паслись на улицах района. Жалобы касались повреждения личного имущества, загрязнения территории навозом. "Все уведомления и предостережения, требования привести содержание животных в соответствие с ветеринарным законодательством, направленные комитетом ветеринарии, владельцем были проигнорированы", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может привести к возникновению и распространению заразных болезней, общих для животных и человека. Именно поэтому комитет подал иск на москвича.
https://ria.ru/20240802/koshki-1963601632.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне
Комитет ветеринарии Москвы подал иск к жителю Южного Бутово, содержащему коз
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета ветеринарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Зюзинский районный суд столицы сообщал, что комитет ветеринарии Москвы подал иск к жителю Южного Бутово за нарушение ветеринарного законодательства по содержанию животных и просит суд запретить ему их содержать в городе.
Как рассказали в комитете, им поступали многочисленные жалобы от жителей Южного Бутово на владельца коз, которые бесконтрольно паслись на улицах района. Жалобы касались повреждения личного имущества, загрязнения территории навозом.
«
"Все уведомления и предостережения, требования привести содержание животных в соответствие с ветеринарным законодательством, направленные комитетом ветеринарии, владельцем были проигнорированы", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может привести к возникновению и распространению заразных болезней, общих для животных и человека. Именно поэтому комитет подал иск на москвича.