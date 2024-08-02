https://ria.ru/20240802/kozy-1963757797.html

Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне

Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне - РИА Новости, 02.08.2024

Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне

Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:03

2024-08-02T19:03

2024-08-02T19:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета ветеринарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Зюзинский районный суд столицы сообщал, что комитет ветеринарии Москвы подал иск к жителю Южного Бутово за нарушение ветеринарного законодательства по содержанию животных и просит суд запретить ему их содержать в городе. Как рассказали в комитете, им поступали многочисленные жалобы от жителей Южного Бутово на владельца коз, которые бесконтрольно паслись на улицах района. Жалобы касались повреждения личного имущества, загрязнения территории навозом. "Все уведомления и предостережения, требования привести содержание животных в соответствие с ветеринарным законодательством, направленные комитетом ветеринарии, владельцем были проигнорированы", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может привести к возникновению и распространению заразных болезней, общих для животных и человека. Именно поэтому комитет подал иск на москвича.

https://ria.ru/20240802/koshki-1963601632.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва