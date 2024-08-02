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Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне - РИА Новости, 02.08.2024
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19:03 02.08.2024 (обновлено: 19:07 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/kozy-1963757797.html
Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне
Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне - РИА Новости, 02.08.2024
Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне
Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:03
2024-08-02T19:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета ветеринарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее Зюзинский районный суд столицы сообщал, что комитет ветеринарии Москвы подал иск к жителю Южного Бутово за нарушение ветеринарного законодательства по содержанию животных и просит суд запретить ему их содержать в городе. Как рассказали в комитете, им поступали многочисленные жалобы от жителей Южного Бутово на владельца коз, которые бесконтрольно паслись на улицах района. Жалобы касались повреждения личного имущества, загрязнения территории навозом. "Все уведомления и предостережения, требования привести содержание животных в соответствие с ветеринарным законодательством, направленные комитетом ветеринарии, владельцем были проигнорированы", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может привести к возникновению и распространению заразных болезней, общих для животных и человека. Именно поэтому комитет подал иск на москвича.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Жителю Южного Бутово хотят запретить пасти коз в микрорайоне

Комитет ветеринарии Москвы подал иск к жителю Южного Бутово, содержащему коз

© Фото : соцсетиКозы в Южном Бутово
Козы в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : соцсети
Козы в Южном Бутово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Владелец коз, которые гуляли без присмотра по улицам московского района Южное Бутово, игнорировал уведомления, предостережения и требования столичного комитета ветеринарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее Зюзинский районный суд столицы сообщал, что комитет ветеринарии Москвы подал иск к жителю Южного Бутово за нарушение ветеринарного законодательства по содержанию животных и просит суд запретить ему их содержать в городе.
Как рассказали в комитете, им поступали многочисленные жалобы от жителей Южного Бутово на владельца коз, которые бесконтрольно паслись на улицах района. Жалобы касались повреждения личного имущества, загрязнения территории навозом.
«
"Все уведомления и предостережения, требования привести содержание животных в соответствие с ветеринарным законодательством, направленные комитетом ветеринарии, владельцем были проигнорированы", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что нарушение владельцем коз ветеринарного законодательства может привести к возникновению и распространению заразных болезней, общих для животных и человека. Именно поэтому комитет подал иск на москвича.
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