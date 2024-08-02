https://ria.ru/20240802/konfiskatsija-1963585077.html

Эксперт ООН: конфискация активов государств нарушает ряд принципов права

Эксперт ООН: конфискация активов государств нарушает ряд принципов права - РИА Новости, 02.08.2024

Эксперт ООН: конфискация активов государств нарушает ряд принципов права

Конфискация суверенной собственности государства нарушает целый ряд основополагающих принципов международного права, заявила в интервью РИА Новости специальный... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:10

2024-08-02T05:10

2024-08-02T05:10

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ЖЕНЕВА, 2 авг – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Конфискация суверенной собственности государства нарушает целый ряд основополагающих принципов международного права, заявила в интервью РИА Новости специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань. "Конфискация суверенных активов государств нарушает целый ряд основополагающих принципов международного права, включая принцип суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела государства и грубо нарушает юрисдикционный иммунитет государства, а также право на развитие и международную солидарность", - сказала она. Довгань добавила, что с точки зрения международного права все государства суверенно равны и не обладают юрисдикцией в отношении государственного имущества друг друга, а ряд видов имущества, как резервы центральных банков, обладают иммунитетом. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Euroclear, по данным самой организации, уже заработал на российских активах, заблокированных в центральном депозитарии ценных бумаг из-за санкций ЕС, 4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине. В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью. Совет ООН по правам человека (СПЧ) в 2014 году принял резолюцию, где говорится, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву, той же резолюцией был учрежден мандат специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Специальные докладчики ООН - это независимые эксперты, назначенные СПЧ для выполнения исследований, разработке проектов документов и руководств, осуществлении страновых визитов и повышения уровня осведомленности в конкретной сфере, связанной с защитой прав человека.

https://ria.ru/20240711/neft-1958843486.html

https://ria.ru/20240801/strana-1963340742.html

https://ria.ru/20240801/dokladchik-1963335079.html

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россия, украина, киев, елена довгань, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, оон, g7