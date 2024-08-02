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Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО, заявил Трамп
Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО, заявил Трамп - РИА Новости, 02.08.2024
Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО, заявил Трамп
Вице-президент США Камала Харрис якобы контактировала с российским руководством, чтобы не допустить украинского кризиса, за три дня до начала СВО, заявил бывший РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:02
2024-08-02T18:02
2024-08-02T18:02
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис якобы контактировала с российским руководством, чтобы не допустить украинского кризиса, за три дня до начала СВО, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. "Ее отправляли повидаться с (президентом РФ Владимиром) Путиным, чтобы не было захода на Украину. При мне такого бы не случилось. Он вошел через три дня. Вот, что происходит", - сказал Трамп. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240731/harris-1963288677.html
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В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО, заявил Трамп
Трамп: Харрис якобы контактировала с Путиным за три дня до начала СВО