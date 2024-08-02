https://ria.ru/20240802/japonija-1963589707.html

Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем

Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем - РИА Новости, 02.08.2024

Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем

Если у Японии будут доверительные отношения и диалог с Россией, ей не о чем будет беспокоиться, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал депутат... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:02

2024-08-02T07:02

2024-08-02T07:02

россия

япония

китай

мунэо судзуки

синдзо абэ

g7

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Если у Японии будут доверительные отношения и диалог с Россией, ей не о чем будет беспокоиться, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, только что вернувшийся из поездки в Россию. "Япония говорит о взаимодействии с G7, потому что она член группы. Это все понятно, но из всех соседних с Японией стран Россия – самый близкий сосед. Я считаю, что эти добрососедские отношения должны быть в приоритете. Если у Японии будут хорошие доверительные отношения с Россией, с Китаем, ей не о чем будет беспокоиться. Вместо того, чтобы раздражать или сдерживать противоположную сторону, лучше всего диалог. Диалог и доверие. И видение будущего. Этот взгляд очень важен", - сказал Судзуки.Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), в которой тогда состоял. Его избирательный округ находится на Хоккайдо. Мунэо Судзуки только что вернулся из поездки в Москву. В ходе визита состоялись его встречи в МИД России и в Росрыболовстве.

https://ria.ru/20240729/yaponiya-1962596212.html

россия

япония

китай

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россия, япония, китай, мунэо судзуки, синдзо абэ, g7, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)