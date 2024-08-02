Рейтинг@Mail.ru
Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/japonija-1963589707.html
Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем
Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем - РИА Новости, 02.08.2024
Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем
Если у Японии будут доверительные отношения и диалог с Россией, ей не о чем будет беспокоиться, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал депутат... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:02
2024-08-02T07:02
россия
япония
китай
мунэо судзуки
синдзо абэ
g7
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901671424_0:59:2880:1679_1920x0_80_0_0_468b3f1465ed417320e3cf4e775878c6.jpg
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Если у Японии будут доверительные отношения и диалог с Россией, ей не о чем будет беспокоиться, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, только что вернувшийся из поездки в Россию. "Япония говорит о взаимодействии с G7, потому что она член группы. Это все понятно, но из всех соседних с Японией стран Россия – самый близкий сосед. Я считаю, что эти добрососедские отношения должны быть в приоритете. Если у Японии будут хорошие доверительные отношения с Россией, с Китаем, ей не о чем будет беспокоиться. Вместо того, чтобы раздражать или сдерживать противоположную сторону, лучше всего диалог. Диалог и доверие. И видение будущего. Этот взгляд очень важен", - сказал Судзуки.Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), в которой тогда состоял. Его избирательный округ находится на Хоккайдо. Мунэо Судзуки только что вернулся из поездки в Москву. В ходе визита состоялись его встречи в МИД России и в Росрыболовстве.
https://ria.ru/20240729/yaponiya-1962596212.html
россия
япония
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901671424_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_1c87f978b754d1bc28f97bc84d1db30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, китай, мунэо судзуки, синдзо абэ, g7, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Япония, Китай, Мунэо Судзуки, Синдзо Абэ, G7, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Судзуки: если у Японии будет диалог с Россией, беспокоиться будет не о чем

Депутат Судзуки: отношения с Россией должны быть приоритетом для Японии

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Мунэо Судзуки
Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Если у Японии будут доверительные отношения и диалог с Россией, ей не о чем будет беспокоиться, об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, только что вернувшийся из поездки в Россию.
«
"Япония говорит о взаимодействии с G7, потому что она член группы. Это все понятно, но из всех соседних с Японией стран Россия – самый близкий сосед. Я считаю, что эти добрососедские отношения должны быть в приоритете. Если у Японии будут хорошие доверительные отношения с Россией, с Китаем, ей не о чем будет беспокоиться. Вместо того, чтобы раздражать или сдерживать противоположную сторону, лучше всего диалог. Диалог и доверие. И видение будущего. Этот взгляд очень важен", - сказал Судзуки.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Осенью прошлого года в Японии разгорелся скандал вокруг его визита в Россию, так как он был крайне негативно воспринят официальными лицами в Японии. В результате скандала Судзуки был вынужден выйти из Партии обновления Японии ("Ниппон исин-но кай"), в которой тогда состоял. Его избирательный округ находится на Хоккайдо.
Мунэо Судзуки только что вернулся из поездки в Москву. В ходе визита состоялись его встречи в МИД России и в Росрыболовстве.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Правительство Японии призвало граждан отказаться от поездок в Россию
29 июля, 06:55
 
РоссияЯпонияКитайМунэо СудзукиСиндзо АбэG7Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала