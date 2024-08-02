https://ria.ru/20240802/jakutija-1963599392.html

В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом

В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом - РИА Новости, 02.08.2024

В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом

Один человек погиб и десять, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Якутии, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:01

2024-08-02T09:01

2024-08-02T09:01

происшествия

россия

томмот

алданский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб и десять, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. По информации ведомства, на 786-м километре федеральной автодороги "Лена" в 30 километрах от города Томмот Алданского района Якутии произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля Skania и микроавтобуса Toyota Hiace. "В аварии погиб один человек погиб и 10 пострадали, в том числе четверо детей", - уточнили в пресс-службе. На месте работают оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. "По прибытию установлено, что при движении по ФАД "Лена" водитель автомашины Тойота Хайс совершил наезд на стоявший на правой обочине грузовой автомобиль", - говорится в сообщении. Автодорога не перекрывалась. Следственно-оперативная группа регионального управления Следственного комитета и прокуратура республики начали проверку.

https://ria.ru/20240321/dtp-1934594605.html

россия

томмот

алданский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, томмот, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, toyota corolla