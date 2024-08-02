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В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом - РИА Новости, 02.08.2024
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09:01 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/jakutija-1963599392.html
В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом
В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом - РИА Новости, 02.08.2024
В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом
Один человек погиб и десять, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Якутии, сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:01
2024-08-02T09:01
происшествия
россия
томмот
алданский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
toyota corolla
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ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб и десять, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. По информации ведомства, на 786-м километре федеральной автодороги "Лена" в 30 километрах от города Томмот Алданского района Якутии произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля Skania и микроавтобуса Toyota Hiace. "В аварии погиб один человек погиб и 10 пострадали, в том числе четверо детей", - уточнили в пресс-службе. На месте работают оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. "По прибытию установлено, что при движении по ФАД "Лена" водитель автомашины Тойота Хайс совершил наезд на стоявший на правой обочине грузовой автомобиль", - говорится в сообщении. Автодорога не перекрывалась. Следственно-оперативная группа регионального управления Следственного комитета и прокуратура республики начали проверку.
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россия
томмот
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происшествия, россия, томмот, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, toyota corolla
Происшествия, Россия, Томмот, Алданский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla
В Якутии грузовик столкнулся с микроавтобусом

В Якутии при столкновении грузовика и микроавтобуса погиб человек, 10 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб и десять, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Якутии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
По информации ведомства, на 786-м километре федеральной автодороги "Лена" в 30 километрах от города Томмот Алданского района Якутии произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля Skania и микроавтобуса Toyota Hiace. "В аварии погиб один человек погиб и 10 пострадали, в том числе четверо детей", - уточнили в пресс-службе.
На месте работают оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона, ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. "По прибытию установлено, что при движении по ФАД "Лена" водитель автомашины Тойота Хайс совершил наезд на стоявший на правой обочине грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
Автодорога не перекрывалась. Следственно-оперативная группа регионального управления Следственного комитета и прокуратура республики начали проверку.
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ПроисшествияРоссияТоммотАлданский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГИБДД МВД РФToyota Corolla
 
 
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