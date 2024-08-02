https://ria.ru/20240802/imam-1963768608.html

Бывшего имама мечети в Иерусалиме задержали за оплакивание Хании

Бывшего имама мечети в Иерусалиме задержали за оплакивание Хании - РИА Новости, 02.08.2024

Бывшего имама мечети в Иерусалиме задержали за оплакивание Хании

Полиция Израиля задержала бывшего имама мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом Иерусалиме за оплакивание гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:46

2024-08-02T19:46

2024-08-02T19:46

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иерусалим

ближний восток

исмаил хания

ллойд остин

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хамас

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция Израиля задержала бывшего имама мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом Иерусалиме за оплакивание гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщил в пятницу информационный портал Ynet. Храмовая гора в Старом городе Иерусалима считается третьим по значимости священным местом у мусульман и находится под руководством мусульманского религиозного фонда (ВАКФ). "Полиция арестовала (бывшего - ред.) имама мечети Аль-Акса шейха Икрима Сабри после получения разрешения прокуратуры допросить его по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма во время проповеди, произнесенной сегодня на Храмовой горе", - говорится в сообщении портала. Уточняется, что Сабри во время проповеди произнес хвалебную речь в честь Исмаила Хании, что и стало поводом для задержания бывшего имама. Министр национальной безопасности Израиля Итамар бен-Гвир, который известен тем, что выступает за ужесточение позиции в отношении Палестинской национальной администрации и в чьем подчинении находится полиция Израиля, поддержал задержание Сабри. "Моя политика в отношении подстрекателей ясна - никакой терпимости! И я рад и приветствую применение ответных мер", - написал политик в посте в социальной сети Х. Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иерусалим, ближний восток, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, палестинская национальная администрация, министерство обороны сша