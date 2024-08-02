Крестный ход пройдет в Ильин день на Лобное место в Москве
В Ильин день на Лобное место в Москве пройдет крестный ход
Лобное место на Красной площади . Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Крестный ход пройдет в Ильин день на Лобное место в Москве после литургии в храме пророка Божия Илии на Новгородском подворье, сообщили в информационной службе Московской епархии.
Русская православная 2 августа вспоминает ветхозаветного пророка Илию – он считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск РФ. Второго августа 1930 года на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек.
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"В пятницу, 2 августа, с 7:00 начнется масштабное празднование "Ильина дня" и 94-й годовщины образования Воздушно-десантных войск на улице Ильинке и Красной площади. После молебна с акафистом и Божественной литургии в храме пророка Божия Илии на Новгородском подворье состоится крестный ход на Лобное место, который завершится молебном пророку Божию Илие. Затем курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища проведут показательные выступления и вместе со сводным военным оркестром ВДВ и воспитанниками военно-патриотических клубов торжественно пройдут парадными расчетами. Праздничные мероприятия продолжатся на территории парка "Зарядье", – сообщил телеграм-канал епархиальной информслужбы.
Кроме того, в 11:15, после поздней литургии в храме пророка Божия Илии начнется крестный ход в Черкизове.
Пророк Илия жил в XI веке до Рождества Христова и известен борьбой с язычеством. Когда в Израиле снова стали практиковать многобожие и поклоняться идолам, Илия пришел к правителю и предрек засуху и голод из-за того, что его народ ушел от веры в истинного Бога. Согласно преданию, по молитве пророка Илии в присутствии народа, жрецов и правителя с неба сошел огонь, а потом - дождь. Так он вернул народ Израильского царства к вере в Бога.