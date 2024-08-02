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Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию - РИА Новости, 02.08.2024
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13:58 02.08.2024 (обновлено: 14:22 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/gosudarstvo-1963682522.html
Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию
Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию - РИА Новости, 02.08.2024
Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию
Государство должно тратить деньги на пропаганду семейной идеологии, создавать фильмы, социальную рекламу, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:58
2024-08-02T14:22
россия
новгородская область
солнечногорск
андрей никитин (политик)
фонд кино
форум "территория смыслов"
территория смыслов на клязьме
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963689918_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_26875c3beff80fa1bbde2152c69358ba.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Государство должно тратить деньги на пропаганду семейной идеологии, создавать фильмы, социальную рекламу, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Никитин выступил в пятницу на форуме "Территория смыслов", рассказав о поддержке семей и ответив на вопросы. У него поинтересовались, будет ли создаваться в стране семейная идеология, поскольку одной материальной поддержки недостаточно. "Однозначно на это (семейная идеология – ред.) должны тратиться деньги. В том числе поэтому нацпроект "Культура" оказался внутри "Семьи". Нацпроект "Культура" – это не только ремонты, но и финансирование Фонда кино, театров… Это должны быть определенные критерии рекламы, фильмов, каких-то произведений, которые софинансируются государством, потому что они должны пропагандировать институт семьи. Должны по меньшей мере не оскорблять многодетные семьи. Что тоже у нас периодически встречается в разного рода продукции", - рассказал Никитин. Он отметил, что России снаружи навязывались ложные установки о том, что много детей в семье не нужно, что должна быть свобода в отношениях и многое другое. И с этим надо бороться. "Это надо убирать, безусловно. Давайте вспомним, как 15 лет назад смотрели на многодетных родителей: они бедные, социально неуспешные, не делают карьеру, ничего другого не умеют как рожать детей.. Сегодня у нас родительство, многодетность, к сожалению, дискриминируется. Без детей жить активной жизнью и путешествовать гораздо проще, чем с детьми. Так не должно быть", - отметил Никитин. Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2024 году молодежный форум в шестой раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.
https://ria.ru/20240123/ukaz-1923072648.html
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россия, новгородская область, солнечногорск, андрей никитин (политик), фонд кино, форум "территория смыслов", территория смыслов на клязьме
Россия, Новгородская область, Солнечногорск, Андрей Никитин (политик), Фонд кино, Форум "Территория смыслов", Территория смыслов на Клязьме

Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию

© Фото : пресс-служба Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов"Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов"
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Государство должно тратить деньги на пропаганду семейной идеологии, создавать фильмы, социальную рекламу, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Никитин выступил в пятницу на форуме "Территория смыслов", рассказав о поддержке семей и ответив на вопросы. У него поинтересовались, будет ли создаваться в стране семейная идеология, поскольку одной материальной поддержки недостаточно.
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«
"Однозначно на это (семейная идеология – ред.) должны тратиться деньги. В том числе поэтому нацпроект "Культура" оказался внутри "Семьи". Нацпроект "Культура" – это не только ремонты, но и финансирование Фонда кино, театров… Это должны быть определенные критерии рекламы, фильмов, каких-то произведений, которые софинансируются государством, потому что они должны пропагандировать институт семьи. Должны по меньшей мере не оскорблять многодетные семьи. Что тоже у нас периодически встречается в разного рода продукции", - рассказал Никитин.
Он отметил, что России снаружи навязывались ложные установки о том, что много детей в семье не нужно, что должна быть свобода в отношениях и многое другое. И с этим надо бороться.
«
"Это надо убирать, безусловно. Давайте вспомним, как 15 лет назад смотрели на многодетных родителей: они бедные, социально неуспешные, не делают карьеру, ничего другого не умеют как рожать детей.. Сегодня у нас родительство, многодетность, к сожалению, дискриминируется. Без детей жить активной жизнью и путешествовать гораздо проще, чем с детьми. Так не должно быть", - отметил Никитин.
Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2024 году молодежный форум в шестой раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.
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РоссияНовгородская областьСолнечногорскАндрей Никитин (политик)Фонд киноФорум "Территория смыслов"Территория смыслов на Клязьме
 
 
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