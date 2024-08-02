https://ria.ru/20240802/gosudarstvo-1963682522.html

Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию

Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию - РИА Новости, 02.08.2024

Никитин: государство должно тратить деньги на семейную идеологию

Государство должно тратить деньги на пропаганду семейной идеологии, создавать фильмы, социальную рекламу, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:58

2024-08-02T13:58

2024-08-02T14:22

россия

новгородская область

солнечногорск

андрей никитин (политик)

фонд кино

форум "территория смыслов"

территория смыслов на клязьме

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Государство должно тратить деньги на пропаганду семейной идеологии, создавать фильмы, социальную рекламу, сообщил глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Никитин выступил в пятницу на форуме "Территория смыслов", рассказав о поддержке семей и ответив на вопросы. У него поинтересовались, будет ли создаваться в стране семейная идеология, поскольку одной материальной поддержки недостаточно. "Однозначно на это (семейная идеология – ред.) должны тратиться деньги. В том числе поэтому нацпроект "Культура" оказался внутри "Семьи". Нацпроект "Культура" – это не только ремонты, но и финансирование Фонда кино, театров… Это должны быть определенные критерии рекламы, фильмов, каких-то произведений, которые софинансируются государством, потому что они должны пропагандировать институт семьи. Должны по меньшей мере не оскорблять многодетные семьи. Что тоже у нас периодически встречается в разного рода продукции", - рассказал Никитин. Он отметил, что России снаружи навязывались ложные установки о том, что много детей в семье не нужно, что должна быть свобода в отношениях и многое другое. И с этим надо бороться. "Это надо убирать, безусловно. Давайте вспомним, как 15 лет назад смотрели на многодетных родителей: они бедные, социально неуспешные, не делают карьеру, ничего другого не умеют как рожать детей.. Сегодня у нас родительство, многодетность, к сожалению, дискриминируется. Без детей жить активной жизнью и путешествовать гораздо проще, чем с детьми. Так не должно быть", - отметил Никитин. Форум "Территория смыслов" – это крупнейшая образовательная площадка России, которая ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей со всей страны. В 2024 году молодежный форум в шестой раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей" – Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске с 1 по 29 августа.

https://ria.ru/20240123/ukaz-1923072648.html

https://ria.ru/20240305/zayavka-1931201655.html

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солнечногорск

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Алёна Пава

россия, новгородская область, солнечногорск, андрей никитин (политик), фонд кино, форум "территория смыслов", территория смыслов на клязьме