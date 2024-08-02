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Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
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18:22 02.08.2024 (обновлено: 18:27 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/finlyandiya-1963751704.html
Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ
Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ
Основание статуи Александра Пушкина в Финляндии накроют брезентом, чтобы спасти от вандализма, передает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:22
2024-08-02T18:27
финляндия
александр пушкин
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Основание статуи Александра Пушкина в Финляндии накроют брезентом, чтобы спасти от вандализма, передает общественный вещатель Yle. "Постаменты статуй будут накрыты, чтобы предотвратить вандализм", — говорится в сообщении. Постаменты статуй Пушкина и финской писательницы Минны Кант в Куопио были несколько раз разрисованы вандалами. Финская полиция расследует это дело как вандализм, виновный пока не найден. Основание статуи Пушкина выполнено из глянцевого гранита с позолоченной гравировкой. Часть постамента уже удалось очистить, но позолоченную надпись, как уточняет Yle, вероятно, придется наносить заново. Сама статуя находится на реставрации и не пострадала от рук вандалов.
https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
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финляндия, александр пушкин, в мире
Финляндия, Александр Пушкин, В мире
Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ

Yle: постамент статуи Пушкина в Финляндии накроют для защиты от вандализма

© Фото : Kuopion kaupungin museotПамятник Александру Пушкину на озере Валкейсенлампи в Куопио
Памятник Александру Пушкину на озере Валкейсенлампи в Куопио - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Kuopion kaupungin museot
Памятник Александру Пушкину на озере Валкейсенлампи в Куопио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Основание статуи Александра Пушкина в Финляндии накроют брезентом, чтобы спасти от вандализма, передает общественный вещатель Yle.
«
"Постаменты статуй будут накрыты, чтобы предотвратить вандализм", — говорится в сообщении.
Постаменты статуй Пушкина и финской писательницы Минны Кант в Куопио были несколько раз разрисованы вандалами.
Финская полиция расследует это дело как вандализм, виновный пока не найден. Основание статуи Пушкина выполнено из глянцевого гранита с позолоченной гравировкой. Часть постамента уже удалось очистить, но позолоченную надпись, как уточняет Yle, вероятно, придется наносить заново. Сама статуя находится на реставрации и не пострадала от рук вандалов.
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