https://ria.ru/20240802/finlyandiya-1963751704.html

Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ

Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024

Статую Пушкина в Финляндии скроют от вандалов под брезентом, пишут СМИ

Основание статуи Александра Пушкина в Финляндии накроют брезентом, чтобы спасти от вандализма, передает общественный вещатель Yle. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:22

2024-08-02T18:22

2024-08-02T18:27

финляндия

александр пушкин

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Основание статуи Александра Пушкина в Финляндии накроют брезентом, чтобы спасти от вандализма, передает общественный вещатель Yle. "Постаменты статуй будут накрыты, чтобы предотвратить вандализм", — говорится в сообщении. Постаменты статуй Пушкина и финской писательницы Минны Кант в Куопио были несколько раз разрисованы вандалами. Финская полиция расследует это дело как вандализм, виновный пока не найден. Основание статуи Пушкина выполнено из глянцевого гранита с позолоченной гравировкой. Часть постамента уже удалось очистить, но позолоченную надпись, как уточняет Yle, вероятно, придется наносить заново. Сама статуя находится на реставрации и не пострадала от рук вандалов.

https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html

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финляндия, александр пушкин, в мире