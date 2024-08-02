https://ria.ru/20240802/evrosoyuz-1963765004.html

ЕС утрачивает доверие мирового большинства, заявили в МИД

ЕС утрачивает доверие мирового большинства, заявили в МИД - РИА Новости, 02.08.2024

ЕС утрачивает доверие мирового большинства, заявили в МИД

Москва считает, что Евросоюз утрачивает доверие мирового большинства из-за двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:30

2024-08-02T19:30

2024-08-02T19:30

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва считает, что Евросоюз утрачивает доверие мирового большинства из-за двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Логичным результатом непоследовательной и идеологически окрашенной внешней политики Евросоюза становится полная утрата им политической субъектности и доверия со стороны государств Мирового большинства", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ, в котором она указала на двойные стандарты ЕС при оценке событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины.По ее словам, когда дело касается вооруженных провокаций в зоне арабо-израильского конфликта, глава евродипломатии Жозеф Боррель "не спешит делать какие-либо однозначные выводы, никого не обвиняет, а выступает за проведение международного расследования". При этом, по ее словам, атаки Украины на гражданские объекты, критическую инфраструктуру, включая Запорожскую АЭС, акты саботажа против мирных граждан официальные лица Евросоюза "старательно замалчивают". В середине мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, что скажется на авторитете Евросоюза.

https://ria.ru/20240801/zaharova-1963508237.html

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в мире, украина, россия, ближний восток, мария захарова, жозеп боррель, евросоюз, запорожская аэс