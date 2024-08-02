ЕС утрачивает доверие мирового большинства, заявили в МИД
Захарова: ЕС утрачивает доверие мирового большинства из-за двойных стандартов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва считает, что Евросоюз утрачивает доверие мирового большинства из-за двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Логичным результатом непоследовательной и идеологически окрашенной внешней политики Евросоюза становится полная утрата им политической субъектности и доверия со стороны государств Мирового большинства", - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ, в котором она указала на двойные стандарты ЕС при оценке событий на Ближнем Востоке и вокруг Украины.
По ее словам, когда дело касается вооруженных провокаций в зоне арабо-израильского конфликта, глава евродипломатии Жозеф Боррель "не спешит делать какие-либо однозначные выводы, никого не обвиняет, а выступает за проведение международного расследования". При этом, по ее словам, атаки Украины на гражданские объекты, критическую инфраструктуру, включая Запорожскую АЭС, акты саботажа против мирных граждан официальные лица Евросоюза "старательно замалчивают".
В середине мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что ЕС следует проводить осторожную политику в отношении Украины на фоне ситуации на Ближнем Востоке, поскольку мировое сообщество может обвинить его в двойных стандартах, что скажется на авторитете Евросоюза.
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