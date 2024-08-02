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"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Сургуте - РИА Новости, 02.08.2024
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"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Сургуте
"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Сургуте - РИА Новости, 02.08.2024
"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Сургуте
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:19
2024-08-02T10:19
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МОСКВА, 2 авг — ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Сургута. Новая ЛСТО позволит проводить оперативное техническое обслуживание узкофюзеляжных лайнеров семейства Airbus А320 и Boeing 737NG. Станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов, имеющих необходимые допуски по различным видам регламентных работ. Линейная станция в аэропорту Сургута стала первой в Уральском федеральном округе, расширив географию присутствия "Аэрофлот Техникс" в регионах России до 17. Региональные ЛСТО позволяют "Аэрофлот Техникс" не только осуществлять качественное техническое обслуживание во внебазовых аэропортах, но и создавать новые рабочие места для квалифицированного авиационно-технического персонала. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Сургуте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпециалисты компании "А-Техникс" осуществляют техническое обслуживание самолёта
Специалисты компании А-Техникс осуществляют техническое обслуживание самолёта - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Специалисты компании "А-Техникс" осуществляют техническое обслуживание самолёта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Сургута.
Новая ЛСТО позволит проводить оперативное техническое обслуживание узкофюзеляжных лайнеров семейства Airbus А320 и Boeing 737NG. Станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов, имеющих необходимые допуски по различным видам регламентных работ.
Линейная станция в аэропорту Сургута стала первой в Уральском федеральном округе, расширив географию присутствия "Аэрофлот Техникс" в регионах России до 17.
Региональные ЛСТО позволяют "Аэрофлот Техникс" не только осуществлять качественное техническое обслуживание во внебазовых аэропортах, но и создавать новые рабочие места для квалифицированного авиационно-технического персонала.
"Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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