https://ria.ru/20240802/ekaterinburg-1963758118.html

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем - РИА Новости, 02.08.2024

В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем

Спасатели полностью потушили пожар на складе с текстилем и баллонами с фреоном в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:04

2024-08-02T19:04

2024-08-02T19:05

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на складе с текстилем и баллонами с фреоном в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. "Пожар полностью потушен. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В пятницу на улице Селькоровской в Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном на 400 квадратных метрах. Уточнялось, что самостоятельно на улицу вышли 20 человек. Ранее было ликвидировано открытое горение, велась проливка и разбор сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20240802/kozy-1963757797.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)