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В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем - РИА Новости, 02.08.2024
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19:04 02.08.2024 (обновлено: 19:05 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ekaterinburg-1963758118.html
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем - РИА Новости, 02.08.2024
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем
Спасатели полностью потушили пожар на складе с текстилем и баллонами с фреоном в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:04
2024-08-02T19:05
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на складе с текстилем и баллонами с фреоном в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. "Пожар полностью потушен. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В пятницу на улице Селькоровской в Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном на 400 квадратных метрах. Уточнялось, что самостоятельно на улицу вышли 20 человек. Ранее было ликвидировано открытое горение, велась проливка и разбор сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20240802/kozy-1963757797.html
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на складе с текстилем

МЧС: пожар на складе с текстилем в Екатеринбурге полностью потушили

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на складе с текстилем и баллонами с фреоном в Екатеринбурге, сообщает МЧС России.
"Пожар полностью потушен. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В пятницу на улице Селькоровской в Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном на 400 квадратных метрах. Уточнялось, что самостоятельно на улицу вышли 20 человек.
Ранее было ликвидировано открытое горение, велась проливка и разбор сгоревших конструкций.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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