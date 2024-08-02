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В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем
В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем - РИА Новости, 02.08.2024
В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем
Спасатели потушили пожар на складе с текстилем в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:33
2024-08-02T17:33
2024-08-02T17:33
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе с текстилем в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении. В пятницу на улице Селькоровской в Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном на 400 квадратных метрах. Уточнялось, что самостоятельно на улицу вышли 20 человек. На месте работали 35 специалистов и 13 единиц техники.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем
В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем и баллонами с фреоном