https://ria.ru/20240802/ekaterinburg-1963740701.html

В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем

В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем - РИА Новости, 02.08.2024

В Екатеринбурге потушили пожар на складе с текстилем

Спасатели потушили пожар на складе с текстилем в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:33

2024-08-02T17:33

2024-08-02T17:33

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе с текстилем в Екатеринбурге, сообщает МЧС России. "Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Ведется проливка и разборка сгоревших конструкций", - говорится в сообщении. В пятницу на улице Селькоровской в Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном на 400 квадратных метрах. Уточнялось, что самостоятельно на улицу вышли 20 человек. На месте работали 35 специалистов и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20240524/pozhar-1948078701.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)