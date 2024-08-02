https://ria.ru/20240802/ekaterinburg-1963705977.html

В Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном

В Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном - РИА Новости, 02.08.2024

В Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном

Склад с текстилем и баллонами с фреоном горит в Екатеринбурге на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:24

2024-08-02T15:24

2024-08-02T15:24

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Склад с текстилем и баллонами с фреоном горит в Екатеринбурге на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС РФ. "На улице Селькоровской горит административно-складское здание. На первом этаже находятся стеллажи с текстильной продукцией, внутри - баллоны с фреоном. Площадь пожара - 400 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что самостоятельно на улицу вышли 20 человек. На месте работают 35 специалистов и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20240731/pozhar-1963099652.html

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)