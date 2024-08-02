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В Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном
В Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном - РИА Новости, 02.08.2024
В Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном
Склад с текстилем и баллонами с фреоном горит в Екатеринбурге на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:24
2024-08-02T15:24
2024-08-02T15:24
происшествия
екатеринбург
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Склад с текстилем и баллонами с фреоном горит в Екатеринбурге на 400 квадратных метрах, сообщает МЧС РФ. "На улице Селькоровской горит административно-складское здание. На первом этаже находятся стеллажи с текстильной продукцией, внутри - баллоны с фреоном. Площадь пожара - 400 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что самостоятельно на улицу вышли 20 человек. На месте работают 35 специалистов и 13 единиц техники.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелся склад с текстилем и баллонами с фреоном
МЧС: в Екатеринбурге вспыхнул пожар на складе с текстилем и баллонами с фреоном