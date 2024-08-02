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Почти 3000 километров дорог восстановлено в Липецкой области за пять лет - РИА Новости, 02.08.2024
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Липецкая область
 
10:35 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/dorogi-1963617723.html
Почти 3000 километров дорог восстановлено в Липецкой области за пять лет
Почти 3000 километров дорог восстановлено в Липецкой области за пять лет - РИА Новости, 02.08.2024
Почти 3000 километров дорог восстановлено в Липецкой области за пять лет
За пять лет в Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано 2,8 тысячи километров дорог, сообщил в своем... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:35
2024-08-02T10:35
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
роман старовойт
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. За пять лет в Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано 2,8 тысячи километров дорог, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Помимо автодорог отремонтировано 34 моста, 14 мостовых сооружений приведут в порядок до конца этого года. Как отметил Артамонов, на некоторых участках это значительно разгрузит движение. В ближайших планах – реконструкция Октябрьского моста в Липецке. Он связывает спальные районы города с крупнейшими промышленными предприятиями. Мосту уже более полувека, последние три года специалисты говорят о необходимости его капитального ремонта. "В настоящее время готовится проект реконструкции моста. Стоимость работ будет внушительной, но провести их необходимо. От этого в первую очередь зависит безопасность людей", – отметил Артамонов. Кроме этого, губернатор сообщил, что за пять лет в регионе был практически полностью обновлен пассажирский подвижной состав. В регион поступило более 400 новых автобусов, 46 трамваев и 10 электробусов. По словам Артамонова, обновление пассажирского транспорта продолжается, новая техника в регион поступает ежегодно.
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липецкая область, игорь артамонов, роман старовойт, россия, липецк
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Роман Старовойт, Россия, Липецк

Почти 3000 километров дорог восстановлено в Липецкой области за пять лет

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр транспорта РФ Роман Старовойт
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр транспорта РФ Роман Старовойт
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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. За пять лет в Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано 2,8 тысячи километров дорог, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.
Помимо автодорог отремонтировано 34 моста, 14 мостовых сооружений приведут в порядок до конца этого года. Как отметил Артамонов, на некоторых участках это значительно разгрузит движение.
В ближайших планах – реконструкция Октябрьского моста в Липецке. Он связывает спальные районы города с крупнейшими промышленными предприятиями. Мосту уже более полувека, последние три года специалисты говорят о необходимости его капитального ремонта.
«
"В настоящее время готовится проект реконструкции моста. Стоимость работ будет внушительной, но провести их необходимо. От этого в первую очередь зависит безопасность людей", – отметил Артамонов.
Кроме этого, губернатор сообщил, что за пять лет в регионе был практически полностью обновлен пассажирский подвижной состав. В регион поступило более 400 новых автобусов, 46 трамваев и 10 электробусов. По словам Артамонова, обновление пассажирского транспорта продолжается, новая техника в регион поступает ежегодно.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоман СтаровойтРоссияЛипецк
 
 
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