Почти 3000 километров дорог восстановлено в Липецкой области за пять лет
© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр транспорта РФ Роман Старовойт
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр транспорта РФ Роман Старовойт
ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. За пять лет в Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" построено и отремонтировано 2,8 тысячи километров дорог, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.
Помимо автодорог отремонтировано 34 моста, 14 мостовых сооружений приведут в порядок до конца этого года. Как отметил Артамонов, на некоторых участках это значительно разгрузит движение.
В ближайших планах – реконструкция Октябрьского моста в Липецке. Он связывает спальные районы города с крупнейшими промышленными предприятиями. Мосту уже более полувека, последние три года специалисты говорят о необходимости его капитального ремонта.
«
"В настоящее время готовится проект реконструкции моста. Стоимость работ будет внушительной, но провести их необходимо. От этого в первую очередь зависит безопасность людей", – отметил Артамонов.
Кроме этого, губернатор сообщил, что за пять лет в регионе был практически полностью обновлен пассажирский подвижной состав. В регион поступило более 400 новых автобусов, 46 трамваев и 10 электробусов. По словам Артамонова, обновление пассажирского транспорта продолжается, новая техника в регион поступает ежегодно.