https://ria.ru/20240802/dom-1963578092.html

Белый дом не знал о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября

Белый дом не знал о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября - РИА Новости, 02.08.2024

Белый дом не знал о сделках обвиняемых в теракте 11 сентября

Белый дом до среды был не в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября заключили сделки со следствием в США, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:39

2024-08-02T02:39

2024-08-02T02:39

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Белый дом до среды был не в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября заключили сделки со следствием в США, заявил в пятницу официальный представитель Белого дома Джон Кирби на фоне критики со стороны семей жертв теракта. "Это было организовано независимым военным следственным органом. Белый дом не знал об этом, об этой сделке или о процессах, предшествовавших ей, до вчерашнего дня. Президент поручил своей команде по национальной безопасности связаться с отдельными лицами и руководителями в Министерстве обороны для дальнейшего обсуждения этого вопроса", - Кирби заявил в интервью телеканалу Fox News. Министерство обороны США в среду разослало семьям жертв теракта письма, из которых следует, что семьи в 2022 году были уведомлены о начале переговоров по сделке обвиняемых со следствием. Текст письма опубликован американскими СМИ. Согласно письму, трое фигурантов согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо смертного приговора. Военному судье еще предстоит вынести им приговор, первое слушание ожидается летом следующего года. В соответствии с заключенной сделкой, семьи жертв могут до 14 сентября подать свои вопросы к обвиняемым, на которые последние должны ответить в течении 90 дней. Родные погибших уже публично выразили свое недовольство заключенной сделкой. Пентагон ограничился тем, то подтвердил вчера факт заключения сделки, однако официально ее условия не раскрыл. СМИ отмечают, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств. Обвиняемые — Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам — подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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в мире, сша, гуантанамо (город), нью-йорк (город), джон кирби, министерство обороны сша