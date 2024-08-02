Рейтинг@Mail.ru
Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:26 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/dispanserizatsiya-1963706759.html
Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию
Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию - РИА Новости, 02.08.2024
Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию
С начала текущего года в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" диспансеризацию и профосмотры прошли 260 591 взрослый и 142 578... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:26
2024-08-02T15:26
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963705839_0:99:1281:819_1920x0_80_0_0_960f448e399172b32a5c81e7982a4ac0.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. С начала текущего года в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" диспансеризацию и профосмотры прошли 260 591 взрослый и 142 578 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Задачи по усилению профилактической работы, особенно по сердечно-сосудистому направлению, расширению диспансеризации жителей Верхневолжья поставлены губернатором Игорем Руденей накануне на заседании регионального правительства при рассмотрении реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение". "Президент Российской Федерации поставил задачу: настроить всю систему здравоохранения страны таким образом, чтобы в центре внимания находилось не количество оказанных услуг, а сбережение здоровья наших граждан. Здравоохранение – то направление, от которого зависят успехи в демографии Тверской области", – цитирует пресс-служба Руденю. Диспансеризация направлена на выявление риска развития болезней системы кровообращения, органов дыхания, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также оценку репродуктивного здоровья населения. Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет: в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Ежегодно – для тех, кому уже исполнилось 40 лет, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других категорий граждан. Диспансеризация состоит из нескольких этапов. Первый включает прием терапевта, флюорографию, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование, которое направлено на раннее выявление различных, в том числе онкозаболеваний. При обнаружении каких-либо нарушений или подозрении на заболевание пациента направляют на второй этап для проведения дополнительных обследований. После врач может назначить амбулаторное или стационарное лечение. В отличие от диспансеризации профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно. Разница – в меньшем объеме обследований. При наличии показаний можно также пройти углубленную диспансеризацию. Впервые с июня этого года, в рамках Года семьи, также началась диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста (18-49 лет). Она проводится как для женщин, так и для мужчин. Ее результатом станет установление рисков и направление при необходимости на дополнительное обследование и лечение. Для прохождения диспансеризации мужчинам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, женщинам – в женскую консультацию или кабинет акушера-гинеколога. Диспансеризация и профосмотры в Тверской области проводятся на базе 47 медицинских организациях региона. В проведении диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья участвуют 49 учреждений, в числе которых – все центральные районные больницы, городские больницы №№1, 6, 7, больница скорой медицинской помощи Твери, поликлиника №8, женские консультации родильных домов № №2, 5, областной родильный дом и Ржевский роддом, а также больница "РЖД-Медицина" города Тверь, МСЧ №№ 57, 139 и 141.
https://ria.ru/20231115/soglashenie-1909671860.html
https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html
https://ria.ru/20240801/natsproekt-1963444045.html
тверь
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963705839_78:0:1170:819_1920x0_80_0_0_3f8e3664fabf1a56669fa25c5f6fe501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область

Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБолее 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию
Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. С начала текущего года в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" диспансеризацию и профосмотры прошли 260 591 взрослый и 142 578 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Задачи по усилению профилактической работы, особенно по сердечно-сосудистому направлению, расширению диспансеризации жителей Верхневолжья поставлены губернатором Игорем Руденей накануне на заседании регионального правительства при рассмотрении реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение".
Губернатор Игорь Руденя и президент Благотворительного фонда Женщины за жизнь Наталья Москвитина во время подписания соглашения о сотрудничестве в сфере демографии - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Руденя: Верхневолжье заключило соглашение с фондом "Женщины за жизнь"
15 ноября 2023, 18:57
"Президент Российской Федерации поставил задачу: настроить всю систему здравоохранения страны таким образом, чтобы в центре внимания находилось не количество оказанных услуг, а сбережение здоровья наших граждан. Здравоохранение – то направление, от которого зависят успехи в демографии Тверской области", – цитирует пресс-служба Руденю.
Диспансеризация направлена на выявление риска развития болезней системы кровообращения, органов дыхания, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также оценку репродуктивного здоровья населения.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время прямого эфира телеканала Россия24.Тверь - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Руденя: в Верхневолжье реализуют демографический проект "Здравствуй, мама"
1 декабря 2023, 18:58
Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет: в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Ежегодно – для тех, кому уже исполнилось 40 лет, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других категорий граждан.
Диспансеризация состоит из нескольких этапов. Первый включает прием терапевта, флюорографию, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование, которое направлено на раннее выявление различных, в том числе онкозаболеваний.
При обнаружении каких-либо нарушений или подозрении на заболевание пациента направляют на второй этап для проведения дополнительных обследований. После врач может назначить амбулаторное или стационарное лечение.
Руденя определил задачи по реализации нацпроекта Здравоохранение - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Руденя определил задачи по реализации нацпроекта "Здравоохранение"
1 августа, 14:49
В отличие от диспансеризации профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно. Разница – в меньшем объеме обследований. При наличии показаний можно также пройти углубленную диспансеризацию.
Впервые с июня этого года, в рамках Года семьи, также началась диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста (18-49 лет). Она проводится как для женщин, так и для мужчин. Ее результатом станет установление рисков и направление при необходимости на дополнительное обследование и лечение.
Для прохождения диспансеризации мужчинам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, женщинам – в женскую консультацию или кабинет акушера-гинеколога.
Диспансеризация и профосмотры в Тверской области проводятся на базе 47 медицинских организациях региона. В проведении диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья участвуют 49 учреждений, в числе которых – все центральные районные больницы, городские больницы №№1, 6, 7, больница скорой медицинской помощи Твери, поликлиника №8, женские консультации родильных домов № №2, 5, областной родильный дом и Ржевский роддом, а также больница "РЖД-Медицина" города Тверь, МСЧ №№ 57, 139 и 141.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала