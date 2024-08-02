https://ria.ru/20240802/dispanserizatsiya-1963706759.html

Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию

Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию - РИА Новости, 02.08.2024

Более 400 тысяч жителей Верхневолжья прошли профосмотры и диспансеризацию

С начала текущего года в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" диспансеризацию и профосмотры прошли 260 591 взрослый и 142 578... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:26

2024-08-02T15:26

2024-08-02T15:26

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. С начала текущего года в Тверской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" диспансеризацию и профосмотры прошли 260 591 взрослый и 142 578 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Задачи по усилению профилактической работы, особенно по сердечно-сосудистому направлению, расширению диспансеризации жителей Верхневолжья поставлены губернатором Игорем Руденей накануне на заседании регионального правительства при рассмотрении реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение". "Президент Российской Федерации поставил задачу: настроить всю систему здравоохранения страны таким образом, чтобы в центре внимания находилось не количество оказанных услуг, а сбережение здоровья наших граждан. Здравоохранение – то направление, от которого зависят успехи в демографии Тверской области", – цитирует пресс-служба Руденю. Диспансеризация направлена на выявление риска развития болезней системы кровообращения, органов дыхания, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также оценку репродуктивного здоровья населения. Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет: в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Ежегодно – для тех, кому уже исполнилось 40 лет, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других категорий граждан. Диспансеризация состоит из нескольких этапов. Первый включает прием терапевта, флюорографию, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование, которое направлено на раннее выявление различных, в том числе онкозаболеваний. При обнаружении каких-либо нарушений или подозрении на заболевание пациента направляют на второй этап для проведения дополнительных обследований. После врач может назначить амбулаторное или стационарное лечение. В отличие от диспансеризации профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно. Разница – в меньшем объеме обследований. При наличии показаний можно также пройти углубленную диспансеризацию. Впервые с июня этого года, в рамках Года семьи, также началась диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста (18-49 лет). Она проводится как для женщин, так и для мужчин. Ее результатом станет установление рисков и направление при необходимости на дополнительное обследование и лечение. Для прохождения диспансеризации мужчинам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, женщинам – в женскую консультацию или кабинет акушера-гинеколога. Диспансеризация и профосмотры в Тверской области проводятся на базе 47 медицинских организациях региона. В проведении диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья участвуют 49 учреждений, в числе которых – все центральные районные больницы, городские больницы №№1, 6, 7, больница скорой медицинской помощи Твери, поликлиника №8, женские консультации родильных домов № №2, 5, областной родильный дом и Ржевский роддом, а также больница "РЖД-Медицина" города Тверь, МСЧ №№ 57, 139 и 141.

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https://ria.ru/20231201/demografiya-1913257569.html

https://ria.ru/20240801/natsproekt-1963444045.html

тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, тверская область