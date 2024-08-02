https://ria.ru/20240802/desjatki-1963570374.html

В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство

В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство - РИА Новости, 02.08.2024

В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство

Еще десятки россиян продолжают оставаться в американских тюрьмах после последнего обмена заключенными между США и Россией, и Москва продолжит работать над их... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:44

2024-08-02T00:44

2024-08-02T00:44

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Еще десятки россиян продолжают оставаться в американских тюрьмах после последнего обмена заключенными между США и Россией, и Москва продолжит работать над их освобождением, заявило в пятницу посольство РФ в Вашингтоне. "В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате 'охоты' за ними спецслужб США по всему миру", - заявило посольство журналистам. Дипломатическая миссия подчеркнула, что они будут прилагать "максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение" российских соотечественников.

https://ria.ru/20240316/ssha-1933409300.html

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в мире, сша, россия, москва