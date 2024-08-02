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В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство - РИА Новости, 02.08.2024
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00:44 02.08.2024
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В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство
В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство - РИА Новости, 02.08.2024
В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство
Еще десятки россиян продолжают оставаться в американских тюрьмах после последнего обмена заключенными между США и Россией, и Москва продолжит работать над их... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T00:44
2024-08-02T00:44
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Еще десятки россиян продолжают оставаться в американских тюрьмах после последнего обмена заключенными между США и Россией, и Москва продолжит работать над их освобождением, заявило в пятницу посольство РФ в Вашингтоне. "В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате 'охоты' за ними спецслужб США по всему миру", - заявило посольство журналистам. Дипломатическая миссия подчеркнула, что они будут прилагать "максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение" российских соотечественников.
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в мире, сша, россия, москва
В мире, США, Россия, Москва
В американских тюрьмах остаются десятки россиян, напомнило посольство

Посольство России: десятки россиян остаются в американских тюрьмах

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Еще десятки россиян продолжают оставаться в американских тюрьмах после последнего обмена заключенными между США и Россией, и Москва продолжит работать над их освобождением, заявило в пятницу посольство РФ в Вашингтоне.
«
"В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате 'охоты' за ними спецслужб США по всему миру", - заявило посольство журналистам.
Дипломатическая миссия подчеркнула, что они будут прилагать "максимум усилий для того, чтобы продолжить освобождение" российских соотечественников.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Посол Антонов рассказал о россиянах в американских тюрьмах
16 марта, 05:14
 
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