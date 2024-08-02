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Трамп сомневается в необходимости участия в дебатах с Харрис - РИА Новости, 02.08.2024
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17:29 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/debaty-1963738914.html
Трамп сомневается в необходимости участия в дебатах с Харрис
Трамп сомневается в необходимости участия в дебатах с Харрис - РИА Новости, 02.08.2024
Трамп сомневается в необходимости участия в дебатах с Харрис
Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал сомнения в необходимости своего участия в дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках выборной... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:29
2024-08-02T17:29
в мире
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дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал сомнения в необходимости своего участия в дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках выборной гонки. "Сейчас я интересуюсь, зачем мне участвовать в дебатах, я лидирую по опросам. Все знают меня, ее: она хочет открытых границ, слабую армию, высокие налоги. Я хочу сильную границу, низкие налоги, сильную антинаркотическую политику", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он при этом отметил, что хочет дебатировать, но учитывает свое лидерство в опросах общественного мнения. На просьбу отреагировать на слова Харрис о том, что все претензии Трамп должен высказать ей в лицо, экс-президент заявил, что "она кандидат третьего порядка". По его словам, в прошлом Харрис выбывала из президентской гонки, а теперь "нечестные СМИ пытаются защитить ее". Как заявил Трамп, Харрис меняет позицию по ключевым вопросам. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Причиной выхода Байдена стало его провальное выступление на дебатах с Трампом. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Затем близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240802/klintony-1963694566.html
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в мире, сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп сомневается в необходимости участия в дебатах с Харрис

Трамп сомневается в необходимости дебатов с Харрис в рамках выборной гонки

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп высказал сомнения в необходимости своего участия в дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках выборной гонки.
«
"Сейчас я интересуюсь, зачем мне участвовать в дебатах, я лидирую по опросам. Все знают меня, ее: она хочет открытых границ, слабую армию, высокие налоги. Я хочу сильную границу, низкие налоги, сильную антинаркотическую политику", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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Он при этом отметил, что хочет дебатировать, но учитывает свое лидерство в опросах общественного мнения.
На просьбу отреагировать на слова Харрис о том, что все претензии Трамп должен высказать ей в лицо, экс-президент заявил, что "она кандидат третьего порядка". По его словам, в прошлом Харрис выбывала из президентской гонки, а теперь "нечестные СМИ пытаются защитить ее". Как заявил Трамп, Харрис меняет позицию по ключевым вопросам.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Причиной выхода Байдена стало его провальное выступление на дебатах с Трампом. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. Затем близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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