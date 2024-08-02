https://ria.ru/20240802/chelovek-1963592362.html

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Два человека пострадали после атаки украинских дронов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:51

2024-08-02T07:51

2024-08-02T07:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки украинских дронов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Дроны ВСУ с раннего утра наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены еще два мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен больницу. Еще один мужчина пострадал после атаки дрона по частному дому.

https://radiosputnik.ru/20240802/sevastopol-1963591243.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины