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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:51 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/chelovek-1963592362.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два человека пострадали после атаки украинских дронов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:51
2024-08-02T07:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки украинских дронов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;Дроны ВСУ с раннего утра наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены еще два мирных жителя&quot;, - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен больницу. Еще один мужчина пострадал после атаки дрона по частному дому.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Гладков: два человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Два человека пострадали после атаки украинских дронов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Дроны ВСУ с раннего утра наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены еще два мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен больницу. Еще один мужчина пострадал после атаки дрона по частному дому.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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