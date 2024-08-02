https://ria.ru/20240802/buri-1963731206.html
Синоптик предупредил о новых магнитных бурях
Синоптик предупредил о новых магнитных бурях - РИА Новости, 02.08.2024
Синоптик предупредил о новых магнитных бурях
Новые магнитные бури ожидаются на Земле в выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:53
2024-08-02T16:53
2024-08-02T16:53
земля
михаил леус
вспышки на солнце
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новые магнитные бури ожидаются на Земле в выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Обновленный прогноз состояния геомагнитного поля обещает нам в предстоящие выходные новые магнитные бури. Ожидается, что начнутся они ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Расчетные модели прогнозируют, что интенсивность возмущения магнитосферы Земли достигнет среднего уровня, класса G2, с пиком активности сразу после полуночи", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в минувший четверг на Земле закончилась магнитная буря, которая с перерывами отмечалась в течение трех дней подряд. "При этом Солнце не собирается успокаиваться, и на нем с завидным постоянством продолжаются вспышки, интенсивность которых вплотную подбирается к максимально возможному классу Х", - подчеркнул синоптик. Он уточнил, что в начале новой недели геомагнитное поле постепенно перейдет в спокойное состояние.
https://ria.ru/20240802/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, михаил леус, вспышки на солнце
Земля, Михаил Леус, вспышки на Солнце
Синоптик предупредил о новых магнитных бурях
Синоптик Леус: на Земле в выходные ожидаются новые магнитные бури
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Новые магнитные бури ожидаются на Земле в выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале
.
"Обновленный прогноз состояния геомагнитного поля обещает нам в предстоящие выходные новые магнитные бури. Ожидается, что начнутся они ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Расчетные модели прогнозируют, что интенсивность возмущения магнитосферы Земли достигнет среднего уровня, класса G2, с пиком активности сразу после полуночи", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в минувший четверг на Земле
закончилась магнитная буря, которая с перерывами отмечалась в течение трех дней подряд.
"При этом Солнце не собирается успокаиваться, и на нем с завидным постоянством продолжаются вспышки, интенсивность которых вплотную подбирается к максимально возможному классу Х", - подчеркнул синоптик.
Он уточнил, что в начале новой недели геомагнитное поле постепенно перейдет в спокойное состояние.