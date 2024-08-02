https://ria.ru/20240802/buri-1963731206.html

Синоптик предупредил о новых магнитных бурях

Синоптик предупредил о новых магнитных бурях - РИА Новости, 02.08.2024

Синоптик предупредил о новых магнитных бурях

Новые магнитные бури ожидаются на Земле в выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:53

2024-08-02T16:53

2024-08-02T16:53

земля

михаил леус

вспышки на солнце

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Новые магнитные бури ожидаются на Земле в выходные, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Обновленный прогноз состояния геомагнитного поля обещает нам в предстоящие выходные новые магнитные бури. Ожидается, что начнутся они ближе к вечеру в субботу и будут продолжаться как минимум до полудня воскресенья. Расчетные модели прогнозируют, что интенсивность возмущения магнитосферы Земли достигнет среднего уровня, класса G2, с пиком активности сразу после полуночи", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в минувший четверг на Земле закончилась магнитная буря, которая с перерывами отмечалась в течение трех дней подряд. "При этом Солнце не собирается успокаиваться, и на нем с завидным постоянством продолжаются вспышки, интенсивность которых вплотную подбирается к максимально возможному классу Х", - подчеркнул синоптик. Он уточнил, что в начале новой недели геомагнитное поле постепенно перейдет в спокойное состояние.

https://ria.ru/20240802/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, михаил леус, вспышки на солнце