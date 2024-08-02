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В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024
В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Курской и Воронежской областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:44
2024-08-02T07:44
2024-08-02T07:44
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происшествия
воронежская область
курская область
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алексей смирнов (политик)
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Курской и Воронежской областях, сообщили главы регионов. Минобороны России ранее сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Губернатор Воронежской области Александр Гусева в своем Telegram-канале также сообщил об отмене опасности.
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происшествия, воронежская область, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Курская область, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Александр Гусев (губернатор)
В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА