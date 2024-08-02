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В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА

В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.08.2024

В Курской и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Курской и Воронежской областях, сообщили главы регионов. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:44

2024-08-02T07:44

2024-08-02T07:44

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

курская область

россия

алексей смирнов (политик)

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Курской и Воронежской областях, сообщили главы регионов. Минобороны России ранее сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Курской областью и Краснодарским краем. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Губернатор Воронежской области Александр Гусева в своем Telegram-канале также сообщил об отмене опасности.

https://radiosputnik.ru/20240802/sevastopol-1963591243.html

воронежская область

курская область

россия

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происшествия, воронежская область, курская область, россия, алексей смирнов (политик) , александр гусев (губернатор)