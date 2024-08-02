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Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева" - РИА Новости, 02.08.2024
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14:19 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/blagoustroystvo-1963441728.html
Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева"
Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева" - РИА Новости, 02.08.2024
Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева"
Почти 17 тысяч квадратных метров тротуаров уложат поблизости от строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:19
2024-08-02T14:19
градостроительный комплекс москвы
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владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 2 августа — РИА Новости. Почти 17 тысяч квадратных метров тротуаров уложат поблизости от строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, благоустройство возле станции готово на 65%."В рамках работ по озеленению планируется уложить примерно 16 тысяч квадратных метров рулонного газона. Будут устроены водоотвод и сети освещения общей протяженностью около 2,5 тысячи метров. Фонари с энергоэффективными светодиодными светильниками расположат у входного павильона метро и вдоль улицы Теплый Стан", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, уже что размещены три остановочных павильона для городского транспорта с USB-зарядкой для гаджетов, видеонаблюдением, беспроводной сетью передачи данных. Также смонтируют табло с расписанием маршрутов.Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа города."Ожидаемый пассажиропоток после полного запуска – более 300 тысяч человек в рабочий день. Рядом с новыми станциями проживают примерно 1,5 миллиона горожан", – добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.Ранее в июне состоялся технический пуск первого участка Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской".
https://ria.ru/20240719/blagoustroystvo-1960712462.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 2 августа — РИА Новости. Почти 17 тысяч квадратных метров тротуаров уложат поблизости от строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, благоустройство возле станции готово на 65%.
«
"В рамках работ по озеленению планируется уложить примерно 16 тысяч квадратных метров рулонного газона. Будут устроены водоотвод и сети освещения общей протяженностью около 2,5 тысячи метров. Фонари с энергоэффективными светодиодными светильниками расположат у входного павильона метро и вдоль улицы Теплый Стан", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении указывается, уже что размещены три остановочных павильона для городского транспорта с USB-зарядкой для гаджетов, видеонаблюдением, беспроводной сетью передачи данных. Также смонтируют табло с расписанием маршрутов.
Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа города.
"Ожидаемый пассажиропоток после полного запуска – более 300 тысяч человек в рабочий день. Рядом с новыми станциями проживают примерно 1,5 миллиона горожан", – добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Ранее в июне состоялся технический пуск первого участка Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской".
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