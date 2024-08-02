https://ria.ru/20240802/blagoustroystvo-1963441728.html

Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева"

Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева" - РИА Новости, 02.08.2024

Ефимов рассказал о благоустройстве у строящейся станции "Генерала Тюленева"

Почти 17 тысяч квадратных метров тротуаров уложат поблизости от строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:19

2024-08-02T14:19

2024-08-02T14:19

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg

МОСКВА, 2 августа — РИА Новости. Почти 17 тысяч квадратных метров тротуаров уложат поблизости от строящейся станции "Генерала Тюленева" Троицкой линии московского метро, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, благоустройство возле станции готово на 65%."В рамках работ по озеленению планируется уложить примерно 16 тысяч квадратных метров рулонного газона. Будут устроены водоотвод и сети освещения общей протяженностью около 2,5 тысячи метров. Фонари с энергоэффективными светодиодными светильниками расположат у входного павильона метро и вдоль улицы Теплый Стан", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, уже что размещены три остановочных павильона для городского транспорта с USB-зарядкой для гаджетов, видеонаблюдением, беспроводной сетью передачи данных. Также смонтируют табло с расписанием маршрутов.Троицкая линия метро длиной более 40 километров соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа города."Ожидаемый пассажиропоток после полного запуска – более 300 тысяч человек в рабочий день. Рядом с новыми станциями проживают примерно 1,5 миллиона горожан", – добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.Ранее в июне состоялся технический пуск первого участка Троицкой линии от "Новаторской" до "Тютчевской".

https://ria.ru/20240719/blagoustroystvo-1960712462.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)