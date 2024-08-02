https://ria.ru/20240802/bi-1963625891.html

СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине

СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине

Российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине, сообщает Business Insider. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:15

2024-08-02T11:15

2024-08-02T11:15

россия

украина

вооруженные силы украины

f-16

с-400 «триумф»

сша

политика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963396056_0:21:2760:1574_1920x0_80_0_0_393b04c093e164a5734c8e6e3c9f1e5d.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине, сообщает Business Insider."Главная для них угроза – это дальнобойные ракеты класса "земля-воздух" С-400 и российские самолеты, находящиеся над территорией России, но запускающие ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности в украинское воздушное пространство", — говорится в материале.Как указали журналисты, новым истребителям ВСУ придется лететь на очень низких высотах, чтобы не быть обнаруженными российскими радарами.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. По данным издания Times, речь идет о шести машинах.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963604249.html

https://ria.ru/20240802/dotkom-1963595813.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, f-16, с-400 «триумф», сша, политика, в мире