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СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине
СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине
Российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине, сообщает Business Insider. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:15
2024-08-02T11:15
2024-08-02T11:15
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине, сообщает Business Insider."Главная для них угроза – это дальнобойные ракеты класса "земля-воздух" С-400 и российские самолеты, находящиеся над территорией России, но запускающие ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности в украинское воздушное пространство", — говорится в материале.Как указали журналисты, новым истребителям ВСУ придется лететь на очень низких высотах, чтобы не быть обнаруженными российскими радарами.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину. По данным издания Times, речь идет о шести машинах.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
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россия, украина, вооруженные силы украины, f-16, с-400 «триумф», сша, политика, в мире
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16, С-400 «Триумф», США, Политика, В мире
СМИ назвали главную угрозу F-16 на Украине
BI: российские ЗРК С-400 представляют главную угрозу самолетам F-16 на Украине