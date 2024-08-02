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В МИД Ирана высказались о бездействии ЕС по сдерживанию Израиля - РИА Новости, 02.08.2024
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15:44 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/bezdeystvie-1963711425.html
В МИД Ирана высказались о бездействии ЕС по сдерживанию Израиля
В МИД Ирана высказались о бездействии ЕС по сдерживанию Израиля - РИА Новости, 02.08.2024
В МИД Ирана высказались о бездействии ЕС по сдерживанию Израиля
Непринятие Европейским союзом серьезных мер по сдерживанию Израиля поставит под угрозу мир и безопасность в регионе и мире, заявил в ходе телефонного разговора... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:44
2024-08-02T15:44
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
исмаил хания
жозеп боррель
али хаменеи
оон
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ТЕГЕРАН, 2 авг – РИА Новости. Непринятие Европейским союзом серьезных мер по сдерживанию Израиля поставит под угрозу мир и безопасность в регионе и мире, заявил в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Жозепом Боррелем исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "В целях реализации своих обязательств по сохранению международного мира и безопасности, Европейский союз должен, оказывая давление на израильский режим, воспрепятствовать дальнейшему совершению преступлений этим режимом, поскольку непринятие европейской стороной серьезных мер по сдерживанию израильского режима поощряет преступную группировку, правящую в Тель-Авиве, к разжиганию войны и подверганию опасности регионального и международного мира, стабильности и безопасности", - приводит слова министра агентство Nour News. Багери Кяни подчеркнул, что молчание ряда европейских стран относительно развязывания Израилем войны в Йемене и Ливане воодушевило израильский режим на продолжение агрессивных действий. Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), исмаил хания, жозеп боррель, али хаменеи, оон, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, Жозеп Боррель, Али Хаменеи, ООН, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В МИД Ирана высказались о бездействии ЕС по сдерживанию Израиля

МИД Ирана: бездействие ЕС по сдерживанию Израиля ставит под угрозу весь мир

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг Ирана . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 2 авг – РИА Новости. Непринятие Европейским союзом серьезных мер по сдерживанию Израиля поставит под угрозу мир и безопасность в регионе и мире, заявил в ходе телефонного разговора с главой евродипломатии Жозепом Боррелем исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Вчера, 08:00
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"В целях реализации своих обязательств по сохранению международного мира и безопасности, Европейский союз должен, оказывая давление на израильский режим, воспрепятствовать дальнейшему совершению преступлений этим режимом, поскольку непринятие европейской стороной серьезных мер по сдерживанию израильского режима поощряет преступную группировку, правящую в Тель-Авиве, к разжиганию войны и подверганию опасности регионального и международного мира, стабильности и безопасности", - приводит слова министра агентство Nour News.
Багери Кяни подчеркнул, что молчание ряда европейских стран относительно развязывания Израилем войны в Йемене и Ливане воодушевило израильский режим на продолжение агрессивных действий.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Байден прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС Хании
Вчера, 07:24
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Исмаил ХанияЖозеп БоррельАли ХаменеиООНХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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