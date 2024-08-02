https://ria.ru/20240802/belousov-1963568785.html

Белоусов поздравил десантников с 94-й годовщиной образования ВДВ

Белоусов поздравил десантников с 94-й годовщиной образования ВДВ - РИА Новости, 02.08.2024

Белоусов поздравил десантников с 94-й годовщиной образования ВДВ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав и ветеранов российских Воздушно-десантных войск с отмечаемой в пятницу 94-й годовщиной образования... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T00:22

2024-08-02T00:22

2024-08-02T00:22

безопасность

россия

андрей белоусов

воздушно-десантные войска россии

красная звезда

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав и ветеранов российских Воздушно-десантных войск с отмечаемой в пятницу 94-й годовщиной образования ВДВ. "С первых дней создания "крылатая пехота" играет важную роль в обеспечении безопасности государства. Воины-десантники всегда с честью выполняют свой служебный долг, демонстрируют высочайший профессионализм, стойкость и мужество", - говорится в приказе Белоусова, текст которого публикует газета "Красная звезда"."Нынешнее поколение бойцов в голубых беретах достойно продолжает традиции своих предшественников. В ходе специальной военной операции десантники выполняют самые сложные задачи, действуют смело и решительно, проявляют героизм и взаимовыручку", - подчеркнул Белоусов. Он выразил уверенность, что личный состав ВДВ будет и впредь вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту ее национальных интересов. Особые слова благодарности министр обороны РФ выразил ветеранам, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых солдат и офицеров. Он пожелал российским десантникам крепкого здоровья, стойкости духа и новых свершений во имя Отечества. Воздушно-десантные войска – род войск Вооруженных Сил РФ, являющийся резервом Верховного Главнокомандования и предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций, а также по прикрытию (обороне) отдельных направлений, районов, открытых флангов, блокированию и уничтожению высаженных воздушных десантов, прорвавшихся группировок противника и выполнения других задач. В мирное время ВДВ выполняют основные задачи по поддержанию боевой и мобилизационной готовности на уровне, обеспечивающем их успешное применение по предназначению. В настоящее время в состав Воздушно-десантных войск входят воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, соединение специального назначения, воинские части обеспечения, образовательные учреждения. В 2023 году на базе 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады воссоздана 104-я десантно-штурмовая дивизия. Также были сформированы по полку в Тульской и Ивановской дивизиях, бригада материально-технического обеспечения и ремонтно-восстановительные батальоны во всех имеющихся дивизиях, доукомплектована артиллерийская бригада.

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919310418.html

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безопасность, россия, андрей белоусов, воздушно-десантные войска россии, красная звезда