https://ria.ru/20240802/belorussija-1963793713.html

Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению

Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению - РИА Новости, 02.08.2024

Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению

Белоруссия остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ядерному разоружению, заявила белорусская делегация в ходе второй сессии... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:50

2024-08-02T22:50

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МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белоруссия остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ядерному разоружению, заявила белорусская делегация в ходе второй сессии подготовительного комитета к обзорной Конференции ДНЯО в Женеве. "Беларусь остается приверженной ДНЯО и ядерному разоружению", - приводит Telegram-канал постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН в Женеве тезисы выступления белорусской делегации. Там говорится, что на сессии "Беларусь заявила следующее: прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения возможен лишь при условии безусловной приверженности всех государств-участников ДНЯО цели общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности". "Сегодня... компромисс и способность государств-членов ДНЯО работать совместно ради этого приоритета труднодостижимы в силу острых геополитических противоречий", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "группа западных стран не готова учитывать интересы всех государств как в рамках ДНЯО, так и в более широком и комплексном контексте универсальной и региональной безопасности". "Общий компромисс возможен лишь при учете интересов и озабоченностей государств - Россия, Китай, Иран, - которые на своих плечах держат огромный груз универсальной и региональной безопасности, включая ядерную безопасность, особенно в Евразии, где сейчас происходят опаснейшие вооруженные конфликты", - говорится в сообщении. "Для Беларуси очевидна необходимость политической воли всех заинтересованных, чтобы начать движение к нормализации и честному, конструктивному диалогу", - добавили в постоянном представительстве.

https://ria.ru/20240801/uchenie-1963351733.html

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