Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению
Белоруссия заявила, что остается приверженной ДНЯО и ядерному разоружению
© Sputnik / Виктор Толочко
Вертолёт на фоне флага Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белоруссия остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ядерному разоружению, заявила белорусская делегация в ходе второй сессии подготовительного комитета к обзорной Конференции ДНЯО в Женеве.
«
"Беларусь остается приверженной ДНЯО и ядерному разоружению", - приводит Telegram-канал постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН в Женеве тезисы выступления белорусской делегации.
Минобороны рассказало о ходе учений нестратегических ядерных сил
1 августа, 08:59
Там говорится, что на сессии "Беларусь заявила следующее: прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения возможен лишь при условии безусловной приверженности всех государств-участников ДНЯО цели общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности".
«
"Сегодня... компромисс и способность государств-членов ДНЯО работать совместно ради этого приоритета труднодостижимы в силу острых геополитических противоречий", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что "группа западных стран не готова учитывать интересы всех государств как в рамках ДНЯО, так и в более широком и комплексном контексте универсальной и региональной безопасности". "Общий компромисс возможен лишь при учете интересов и озабоченностей государств - Россия, Китай, Иран, - которые на своих плечах держат огромный груз универсальной и региональной безопасности, включая ядерную безопасность, особенно в Евразии, где сейчас происходят опаснейшие вооруженные конфликты", - говорится в сообщении.
"Для Беларуси очевидна необходимость политической воли всех заинтересованных, чтобы начать движение к нормализации и честному, конструктивному диалогу", - добавили в постоянном представительстве.