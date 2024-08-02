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Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению - РИА Новости, 02.08.2024
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22:50 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/belorussija-1963793713.html
Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению
Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению - РИА Новости, 02.08.2024
Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению
Белоруссия остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ядерному разоружению, заявила белорусская делегация в ходе второй сессии... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:50
2024-08-02T22:50
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МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белоруссия остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ядерному разоружению, заявила белорусская делегация в ходе второй сессии подготовительного комитета к обзорной Конференции ДНЯО в Женеве. "Беларусь остается приверженной ДНЯО и ядерному разоружению", - приводит Telegram-канал постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН в Женеве тезисы выступления белорусской делегации. Там говорится, что на сессии "Беларусь заявила следующее: прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения возможен лишь при условии безусловной приверженности всех государств-участников ДНЯО цели общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности". "Сегодня... компромисс и способность государств-членов ДНЯО работать совместно ради этого приоритета труднодостижимы в силу острых геополитических противоречий", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что "группа западных стран не готова учитывать интересы всех государств как в рамках ДНЯО, так и в более широком и комплексном контексте универсальной и региональной безопасности". "Общий компромисс возможен лишь при учете интересов и озабоченностей государств - Россия, Китай, Иран, - которые на своих плечах держат огромный груз универсальной и региональной безопасности, включая ядерную безопасность, особенно в Евразии, где сейчас происходят опаснейшие вооруженные конфликты", - говорится в сообщении. "Для Беларуси очевидна необходимость политической воли всех заинтересованных, чтобы начать движение к нормализации и честному, конструктивному диалогу", - добавили в постоянном представительстве.
https://ria.ru/20240801/uchenie-1963351733.html
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в мире, белоруссия, женева (город), россия, оон
В мире, Белоруссия, Женева (город), Россия, ООН
Белоруссия заявила о приверженности ДНЯО и ядерному разоружению

Белоруссия заявила, что остается приверженной ДНЯО и ядерному разоружению

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолёт на фоне флага Белоруссии
Вертолёт на фоне флага Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Белоруссия остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и ядерному разоружению, заявила белорусская делегация в ходе второй сессии подготовительного комитета к обзорной Конференции ДНЯО в Женеве.
«
"Беларусь остается приверженной ДНЯО и ядерному разоружению", - приводит Telegram-канал постоянного представительства Белоруссии при отделении ООН в Женеве тезисы выступления белорусской делегации.
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Там говорится, что на сессии "Беларусь заявила следующее: прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения возможен лишь при условии безусловной приверженности всех государств-участников ДНЯО цели общей, всеобъемлющей и неделимой безопасности".
«
"Сегодня... компромисс и способность государств-членов ДНЯО работать совместно ради этого приоритета труднодостижимы в силу острых геополитических противоречий", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что "группа западных стран не готова учитывать интересы всех государств как в рамках ДНЯО, так и в более широком и комплексном контексте универсальной и региональной безопасности". "Общий компромисс возможен лишь при учете интересов и озабоченностей государств - Россия, Китай, Иран, - которые на своих плечах держат огромный груз универсальной и региональной безопасности, включая ядерную безопасность, особенно в Евразии, где сейчас происходят опаснейшие вооруженные конфликты", - говорится в сообщении.
"Для Беларуси очевидна необходимость политической воли всех заинтересованных, чтобы начать движение к нормализации и честному, конструктивному диалогу", - добавили в постоянном представительстве.
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