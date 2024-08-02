https://ria.ru/20240802/belgorod-1963599177.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:00

2024-08-02T09:00

2024-08-02T09:00

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Вторая за утро пятницы ракетная опасность была объявлена в 08.37 мск. Через 8 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240426/gladkov-1942392402.html

белгород

белгородский район

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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков