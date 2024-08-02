https://ria.ru/20240802/belgorod-1963599177.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:00
2024-08-02T09:00
2024-08-02T09:00
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Вторая за утро пятницы ракетная опасность была объявлена в 08.37 мск. Через 8 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20240426/gladkov-1942392402.html
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происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили ракетную опасность
Глава Белгородской области сообщил об отмене ракетной опасности спустя 8 минут