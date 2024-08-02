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Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи - РИА Новости, 02.08.2024
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14:02 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/bankomaty-1963683563.html
Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи
Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи - РИА Новости, 02.08.2024
Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи
Количество банкоматов ПСБ, которые работают на территории новых регионов России, увеличилось до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:02
2024-08-02T14:02
луганская народная республика
россия
херсонская область
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество банкоматов ПСБ, которые работают на территории новых регионов России, увеличилось до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба кредитной организации. Устройства находятся в 259 городах и населенных пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Так, в ДНР установлено 1 174 банкомата, на территории ЛНР – 913 банкоматов, в Запорожской области – 308 и в Херсонской – 125. 255 из них работают круглосуточно. При этом из них 255 устройств самообслуживания находятся в круглосуточном доступе. Банкоматы находятся около жилых комплексов, в общественных местах, ТЦ, аптеках, госучреждениях и т.д.
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луганская народная республика
россия
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луганская народная республика, россия, херсонская область , псб (банк псб), промсвязьбанк
Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина у банкомата Промсвязьбанка в Донецке
Мужчина у банкомата Промсвязьбанка в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина у банкомата Промсвязьбанка в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество банкоматов ПСБ, которые работают на территории новых регионов России, увеличилось до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Устройства находятся в 259 городах и населенных пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
Так, в ДНР установлено 1 174 банкомата, на территории ЛНР – 913 банкоматов, в Запорожской области – 308 и в Херсонской – 125. 255 из них работают круглосуточно.
При этом из них 255 устройств самообслуживания находятся в круглосуточном доступе.
Банкоматы находятся около жилых комплексов, в общественных местах, ТЦ, аптеках, госучреждениях и т.д.
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Луганская Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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