https://ria.ru/20240802/bankomaty-1963683563.html

Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи

Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи - РИА Новости, 02.08.2024

Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи

Количество банкоматов ПСБ, которые работают на территории новых регионов России, увеличилось до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:02

2024-08-02T14:02

2024-08-02T14:02

луганская народная республика

россия

херсонская область

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество банкоматов ПСБ, которые работают на территории новых регионов России, увеличилось до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба кредитной организации. Устройства находятся в 259 городах и населенных пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Так, в ДНР установлено 1 174 банкомата, на территории ЛНР – 913 банкоматов, в Запорожской области – 308 и в Херсонской – 125. 255 из них работают круглосуточно. При этом из них 255 устройств самообслуживания находятся в круглосуточном доступе. Банкоматы находятся около жилых комплексов, в общественных местах, ТЦ, аптеках, госучреждениях и т.д.

https://ria.ru/20240711/psb-1959081360.html

луганская народная республика

россия

херсонская область

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Алёна Пава

луганская народная республика, россия, херсонская область , псб (банк псб), промсвязьбанк