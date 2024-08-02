https://ria.ru/20240802/bankomaty-1963683563.html
Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи
Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи - РИА Новости, 02.08.2024
Число банкоматов ПСБ в новых регионах РФ достигло 2,5 тысячи
Количество банкоматов ПСБ, которые работают на территории новых регионов России, увеличилось до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:02
2024-08-02T14:02
2024-08-02T14:02
луганская народная республика
россия
херсонская область
псб (банк псб)
промсвязьбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794495089_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_25ccadc93e718c6cef02e7d303a82087.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество банкоматов ПСБ, которые работают на территории новых регионов России, увеличилось до 2,5 тысячи, сообщает пресс-служба кредитной организации. Устройства находятся в 259 городах и населенных пунктах Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Так, в ДНР установлено 1 174 банкомата, на территории ЛНР – 913 банкоматов, в Запорожской области – 308 и в Херсонской – 125. 255 из них работают круглосуточно. При этом из них 255 устройств самообслуживания находятся в круглосуточном доступе. Банкоматы находятся около жилых комплексов, в общественных местах, ТЦ, аптеках, госучреждениях и т.д.
https://ria.ru/20240711/psb-1959081360.html
луганская народная республика
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794495089_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ef23d87c2bde335c314fa47512a58caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, херсонская область , псб (банк псб), промсвязьбанк
Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк