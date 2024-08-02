Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 02.08.2024 (обновлено: 20:06 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html
СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США
СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США
Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Вашингтона РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:44
2024-08-02T20:06
в мире
израиль
сша
тегеран (город)
исмаил хания
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Вашингтона в случае очередного шага к эскалации на Ближнем Востоке, передает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. &quot;Байден предупредил Нетаньяху, что если тот снова пойдет на эскалацию, то ему не следует рассчитывать на помощь США&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, американский лидер выразил недовольство тем, что Израиль пошел на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спустя неделю после встречи в Белом доме, где Байден и Нетаньяху обсуждали усилия по освобождению заложников и прекращению огня. &quot;Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он ожидает, что дальнейшей эскалации со стороны Израиля не будет&quot;, — говорится в статье.На днях Байден в разговоре с Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты отправят в этот регион дополнительное число боевых самолетов. В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
https://ria.ru/20240729/mid-1962603145.html
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
израиль
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6e048c7a0621149fea090b159aa27366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тегеран (город), исмаил хания, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, оон, министерство обороны сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Тегеран (город), Исмаил Хания, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Министерство обороны США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США

Axios: США пригрозили оставить Нетаньяху без помощи при новом шаге к эскалации

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Вашингтона в случае очередного шага к эскалации на Ближнем Востоке, передает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
«

"Байден предупредил Нетаньяху, что если тот снова пойдет на эскалацию, то ему не следует рассчитывать на помощь США", — говорится в публикации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
МИД Турции пообещал Нетаньяху участь Гитлера
29 июля, 08:58
Кроме того, американский лидер выразил недовольство тем, что Израиль пошел на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спустя неделю после встречи в Белом доме, где Байден и Нетаньяху обсуждали усилия по освобождению заложников и прекращению огня.
«

"Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он ожидает, что дальнейшей эскалации со стороны Израиля не будет", — говорится в статье.

На днях Байден в разговоре с Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты отправят в этот регион дополнительное число боевых самолетов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.
В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Вчера, 14:43
 
В миреИзраильСШАТегеран (город)Исмаил ХанияДжо БайденБиньямин НетаньяхуХАМАСООНМинистерство обороны СШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала