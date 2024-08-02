https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html

СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США

СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи США

Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Вашингтона РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:44

2024-08-02T19:44

2024-08-02T20:06

в мире

израиль

сша

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биньямин нетаньяху

хамас

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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил, что Тель-Авив рискует остаться без помощи Вашингтона в случае очередного шага к эскалации на Ближнем Востоке, передает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "Байден предупредил Нетаньяху, что если тот снова пойдет на эскалацию, то ему не следует рассчитывать на помощь США", — говорится в публикации.Кроме того, американский лидер выразил недовольство тем, что Израиль пошел на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании спустя неделю после встречи в Белом доме, где Байден и Нетаньяху обсуждали усилия по освобождению заложников и прекращению огня. "Байден сказал Нетаньяху, что США помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он ожидает, что дальнейшей эскалации со стороны Израиля не будет", — говорится в статье.На днях Байден в разговоре с Нетаньяху обсудил возможность дополнительных "оборонительных военных развертываний" США на Ближнем Востоке для поддержки Израиля. Позднее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты отправят в этот регион дополнительное число боевых самолетов. В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за убийство на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Миссия Ирана при ООН объявила, что Тегеран ответит на убийство главы политбюро ХАМАС спецоперациями, призванными вызвать "глубокое раскаяние" у преступника. МИД республики возложил ответственность за удар на Израиль. При этом в Тегеране назвали США соучастником убийства. Как заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, Израиль "подготовил почву для своего сурового наказания", ликвидировав Ханию, который находился в республике в качестве гостя.В Тель-Авиве отказались комментировать инцидент. При этом Jerusalem Post писала, что власти еврейского государства поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты не знали о готовящейся атаке на главу политбюро палестинского движения и непричастны к ней.

https://ria.ru/20240729/mid-1962603145.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html

израиль

сша

тегеран (город)

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