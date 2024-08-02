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США расследуют роль Белого дома в сделке обвиняемых в теракте в Нью-Йорке

США расследуют роль Белого дома в сделке обвиняемых в теракте в Нью-Йорке - РИА Новости, 02.08.2024

США расследуют роль Белого дома в сделке обвиняемых в теракте в Нью-Йорке

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США начал расследование роли администрации президента США Джо Байдена в заключении судебной сделки, которая... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:46

2024-08-02T18:46

2024-08-02T18:47

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Комитет по надзору палаты представителей конгресса США начал расследование роли администрации президента США Джо Байдена в заключении судебной сделки, которая может позволить троим обвиняемым в теракте 11 сентября 2001 года избежать смертного приговора и получить пожизненные сроки в обмен на признание вины, пишет издание New York Post. Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация Байдена до среды была не в курсе, что трое обвиняемых в совершении теракта 11 сентября заключили сделки со следствием в США. Заявление было сделано на фоне критики сделки семьями погибших в теракте. "Комитет по надзору палаты представителей проинформировал президента Байдена в письме... о том, что начал расследование роли его администрации в судебной сделке", - говорится в публикации. Согласно статье, глава комитета Джеймс Комер отметил в письме Байдену, что хронологически процесс заключения судебной сделки с террористами полностью совпадает с его президентством, несмотря на заявления о невовлеченности команды Байдена в дело. Комер также указал на полное отсутствие прозрачности сделки из-за того, что ее детали до сих пор остаются неизвестными. Министерство обороны США в среду разослало семьям жертв теракта письма, из которых следует, что семьи в 2022 году были уведомлены о начале переговоров по сделке обвиняемых со следствием. Текст письма опубликован американскими СМИ. Согласно письму, трое фигурантов согласились признать вину в обмен на пожизненное заключение вместо смертного приговора. Военному судье еще предстоит вынести им приговор, первое слушание ожидается летом следующего года. В соответствии с заключенной сделкой, семьи жертв могут до 14 сентября подать свои вопросы к обвиняемым, на которые последние должны ответить в течении 90 дней. Родные погибших уже публично выразили свое недовольство заключенной сделкой. Пентагон ограничился тем, что подтвердил в четверг факт заключения сделки, однако официально ее условия не раскрыл. СМИ отмечают, что США еще с 2008 года находились в стадии досудебных разбирательств с обвиняемыми и не выносили дело на судебное слушание в связи с тем, что обвинительные показания мужчины дали в результате жестких пыток в тюрьме Гуантанамо. Таким образом, если бы военные прокуроры не заключили сделку с обвиняемыми, то им бы пришлось выносить дело на суд без ключевых доказательств. Обвиняемые - Халид Шейх Мохаммад, Валид Мухаммед Сали Мубарак и Мустафа Ахмед Адам - подозреваются в оказании помощи террористам, устроившим атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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https://ria.ru/20240801/figuranty-1963325692.html

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в мире, сша, гуантанамо (город), нью-йорк (город), джо байден, джон кирби, министерство обороны сша