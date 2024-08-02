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Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными - РИА Новости, 02.08.2024
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01:08 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/bajden-1963572373.html
Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными
Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными - РИА Новости, 02.08.2024
Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными
Президент США Джо Байден в четверг созвонился с главами Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии, чтобы поблагодарить их за участие в обмене заключенными с РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T01:08
2024-08-02T01:08
в мире
россия
германия
сша
джо байден
олаф шольц
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг созвонился с главами Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии, чтобы поблагодарить их за участие в обмене заключенными с Россией, заявили в Белом доме. "Сегодня днем президент говорил индивидуально с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Словении Робертом Голобом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы поблагодарить их за партнерство", - говорится в сообщении, распространенном через пул журналистов Белого дома. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря кабмина ФРГ Кристиане Хофман сообщила о телефонном разговоре Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором лидеры заявили о важности достигнутого соглашения, которое, по их мнению, стало возможным благодаря тесному трансатлантическому сотрудничеству. В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html
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в мире, россия, германия, сша, джо байден, олаф шольц, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
В мире, Россия, Германия, США, Джо Байден, Олаф Шольц, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными

Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными с Россией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг созвонился с главами Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии, чтобы поблагодарить их за участие в обмене заключенными с Россией, заявили в Белом доме.
«
"Сегодня днем президент говорил индивидуально с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Словении Робертом Голобом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы поблагодарить их за партнерство", - говорится в сообщении, распространенном через пул журналистов Белого дома.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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В свою очередь, заместитель пресс-секретаря кабмина ФРГ Кристиане Хофман сообщила о телефонном разговоре Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором лидеры заявили о важности достигнутого соглашения, которое, по их мнению, стало возможным благодаря тесному трансатлантическому сотрудничеству.
В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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В миреРоссияГерманияСШАДжо БайденОлаф ШольцЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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