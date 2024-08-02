Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными
Байден поблагодарил лидеров ряда стран за помощь в обмене заключенными с Россией
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг созвонился с главами Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии, чтобы поблагодарить их за участие в обмене заключенными с Россией, заявили в Белом доме.
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"Сегодня днем президент говорил индивидуально с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Словении Робертом Голобом и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы поблагодарить их за партнерство", - говорится в сообщении, распространенном через пул журналистов Белого дома.
В свою очередь, заместитель пресс-секретаря кабмина ФРГ Кристиане Хофман сообщила о телефонном разговоре Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором лидеры заявили о важности достигнутого соглашения, которое, по их мнению, стало возможным благодаря тесному трансатлантическому сотрудничеству.
В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза* (признан в РФ иноагентом). Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.