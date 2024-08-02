https://ria.ru/20240802/avstralija-1963588203.html

Австралия потребовала от Израиля пересмотреть координацию с НКО

Австралия потребовала от Израиля пересмотреть координацию с НКО - РИА Новости, 02.08.2024

Австралия потребовала от Израиля пересмотреть координацию с НКО

Австралия требует от Израиля пересмотреть координацию действий с гуманитарными организациями для защиты их работников и других представителей гражданского... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:26

2024-08-02T06:26

2024-08-02T06:26

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Австралия требует от Израиля пересмотреть координацию действий с гуманитарными организациями для защиты их работников и других представителей гражданского населения, сообщает австралийский МИД. Поводом для заявления стало завершенное расследование удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по цели в секторе Газа, в результате которого погибли семь сотрудников некоммерческой организации World Central Kitchen ("Всемирная центральная кухня"), в том числе австралийский гражданин. Расследование проводил главный маршал авиации Австралии Марк Бинскин. В заявлении говорится, что согласно выводам маршала, удар по машинам НКО стал результатом ошибочной идентификации и ошибок в принятии решений. "Мы работаем с ООН и международным сообществом, чтобы заставить Израиль изменить координацию с гуманитарными организациями... Правительство Австралии будет упорствовать до тех пор, пока не будет обеспечена надлежащая защита гуманитарных работников... С этой целью я направил письмо своему израильскому коллеге", - заявила глава МИД Пенни Вонг. Некоммерческая организация "Всемирная центральная кухня" сообщила в начале апреля, что семь ее сотрудников погибли из-за удара Израиля в Газе, среди жертв выходцы из Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины. Ряд стран потребовали провести расследование произошедшего. Армия обороны Израиля назвала "серьезной ошибкой" израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО "Всемирная центральная кухня". Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью ее сотрудников в Газе.

https://ria.ru/20240403/avstraliya-1937468913.html

https://ria.ru/20240405/izrail-1938049802.html

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