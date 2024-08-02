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В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо" - РИА Новости, 02.08.2024
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"
Антиутопии в России утрачивают свою популярность, они стали хуже продаваться, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:06
2024-08-02T10:06
2024-08-02T10:06
россия
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
эксмо
общество
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Антиутопии в России утрачивают свою популярность, они стали хуже продаваться, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. "Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же "Мастером и Маргаритой", - рассказал он. По данным сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед", в 2023 году антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" заняла шестое место среди самых популярных книг, хотя годом ранее была самой продаваемой книгой.
https://ria.ru/20240224/knigi-1929267416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, джордж оруэлл (эрик артур блэр), эксмо, общество
Россия, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Эксмо, Общество
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"
Гендиректор "Эксмо" Капьев: антиутопии в России стали хуже продаваться