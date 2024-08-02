Рейтинг@Mail.ru
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо" - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/antiutopija-1963608481.html
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо" - РИА Новости, 02.08.2024
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"
Антиутопии в России утрачивают свою популярность, они стали хуже продаваться, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:06
2024-08-02T10:06
россия
джордж оруэлл (эрик артур блэр)
эксмо
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925780862_0:267:3038:1977_1920x0_80_0_0_b50df967bfc6e0a74f5484a7b7fbbd29.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Антиутопии в России утрачивают свою популярность, они стали хуже продаваться, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. "Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же "Мастером и Маргаритой", - рассказал он. По данным сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед", в 2023 году антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" заняла шестое место среди самых популярных книг, хотя годом ранее была самой продаваемой книгой.
https://ria.ru/20240224/knigi-1929267416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925780862_53:273:2420:2048_1920x0_80_0_0_7e56b91c9d203fe8a40abefe4e109b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, джордж оруэлл (эрик артур блэр), эксмо, общество
Россия, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), Эксмо, Общество
В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"

Гендиректор "Эксмо" Капьев: антиутопии в России стали хуже продаваться

© РИА Новости / Александр КряжевКнижный магазин
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Книжный магазин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Антиутопии в России утрачивают свою популярность, они стали хуже продаваться, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.
"Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же "Мастером и Маргаритой", - рассказал он.
По данным сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед", в 2023 году антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" заняла шестое место среди самых популярных книг, хотя годом ранее была самой продаваемой книгой.
Покупатель в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Классику не будут запрещать из-за закона об ЛГБТ*, считает издательство
24 февраля, 13:25
 
РоссияДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)ЭксмоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала