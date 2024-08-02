https://ria.ru/20240802/antiutopija-1963608481.html

В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"

В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо" - РИА Новости, 02.08.2024

В России упали продажи антиутопий, заявили в "Эксмо"

Антиутопии в России утрачивают свою популярность, они стали хуже продаваться, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:06

2024-08-02T10:06

2024-08-02T10:06

россия

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

эксмо

общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Антиутопии в России утрачивают свою популярность, они стали хуже продаваться, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. "Сейчас я вижу, что продажи Оруэлла падают. Он не входит даже в первую пятерку. Антиутопии в общем стали хуже продаваться. На первом месте российские классики: Достоевский, Толстой, Булгаков с тем же "Мастером и Маргаритой", - рассказал он. По данным сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед", в 2023 году антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" заняла шестое место среди самых популярных книг, хотя годом ранее была самой продаваемой книгой.

https://ria.ru/20240224/knigi-1929267416.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, джордж оруэлл (эрик артур блэр), эксмо, общество