https://ria.ru/20240802/agrarii-1963653476.html

Гладков рассказал о помощи аграриям малого бизнеса в Белгородской области

Гладков рассказал о помощи аграриям малого бизнеса в Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2024

Гладков рассказал о помощи аграриям малого бизнеса в Белгородской области

Более 400 миллионов рублей выделено в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства в Белгородской области, приоритетом остается... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:47

2024-08-02T12:47

2024-08-02T12:47

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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БЕЛГОРОД, 2 авг – РИА Новости. Более 400 миллионов рублей выделено в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства в Белгородской области, приоритетом остается поддержка проектов в сфере овощеводства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Личные подсобные хозяйства могут получить в этом году субсидии на возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта. Ее могут получить граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". "В этом году по различным направлениям, по различным формам государственной поддержки малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства выделили более 400 миллионов рублей. Например, начинаем сейчас отбор по возмещению затрат от 50 до 90% тем, кто в личном подсобном хозяйстве выращивает овощи в Белгородской области", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Приоритетом при распределении в регионе государственной поддержки остается поддержка проектов в отраслях овощеводства и картофелеводства, как наиболее социально значимых сельскохозяйственных продуктов питания, входящих в состав борщевого набора. "Понимаем, что для нас очень важное направление, овощей не хватает, поэтому стараемся помочь тем, кто помогает уже жителям получить на свои столы свежие, здоровые, выращенные на Белгородской земле овощи", - отметил глава области. Как пояснили в правительстве, размер субсидии, предоставляемой в этом туре отбора получателей, составляет 50% от понесенных гражданами затрат на посадку картофеля или овощей открытого грунта, а после реализации в этом году собранного урожая граждане могут обратиться в министерство за доплатой оставшейся части субсидии в размере до 90% фактически понесенных расходов на выращивание овощеводческой и картофелеводческой продукции, в том числе на приобретение семян, удобрений и необходимого инвентаря. Дополнительно для ИП за счет средств областного бюджета предусмотрена поддержка на реконструкцию и модернизацию теплиц, предназначенных для круглогодичного выращивания овощей защищенного грунта, а также на обустройство системы мелиорации земель в таких теплицах. В рамках данной поддержки заявители могут возместить до 50% от понесенных затрат. Прием заявочной документации начнется министерством во второй половине августа 2024 года.

https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html

https://ria.ru/20230926/gladkov-1898736745.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)