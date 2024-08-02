"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" представил самые популярные международные направления по итогам первой половины 2024 года; за первые шесть месяцев на собственных международных рейсах авиакомпания перевезла 4,2 миллиона пассажиров, что на 34,1% больше, аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, лидером среди международных направлений с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие стал маршрут "Москва — Гуанчжоу — Москва" (рост в три раза, перевезено 73585 пассажиров). Далее следует рейсы из Москва в Пекин и обратно (рост в 2,5 раза, перевезено 66052 пассажира). Замыкает первую тройку направление "Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва" (рост в 1,4 раза, перевезено 160295 пассажиров).
Самыми популярными международными направлениями по количеству перевезенных пассажиров за первое полугодие 2024 года стали: "Москва — Стамбул — Москва" (320,1 тысячи пассажиров), "Москва — Пхукет — Москва" (245,2 тысячи пассажиров), "Москва — Дубай — Москва" (236,9 тысячи пассажиров), "Москва — Анталья — Москва" (229,4 тысячи пассажиров), "Москва — Ереван — Москва" (227,3 тысячи пассажиров), добавили в авиакомпании.