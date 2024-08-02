https://ria.ru/20240802/aeroflot-1963681637.html

"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях

"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях - РИА Новости, 02.08.2024

"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях

"Аэрофлот" представил самые популярные международные направления по итогам первой половины 2024 года; за первые шесть месяцев на собственных международных... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:57

2024-08-02T13:57

2024-08-02T13:57

новости - туризм

гуанчжоу

москва

пекин

аэрофлот

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" представил самые популярные международные направления по итогам первой половины 2024 года; за первые шесть месяцев на собственных международных рейсах авиакомпания перевезла 4,2 миллиона пассажиров, что на 34,1% больше, аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба перевозчика. Так, лидером среди международных направлений с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие стал маршрут "Москва — Гуанчжоу — Москва" (рост в три раза, перевезено 73585 пассажиров). Далее следует рейсы из Москва в Пекин и обратно (рост в 2,5 раза, перевезено 66052 пассажира). Замыкает первую тройку направление "Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва" (рост в 1,4 раза, перевезено 160295 пассажиров). Также в пятерку лидеров вошли полеты "Москва — Минск — Москва" (рост в 1,4 раза, перевезено 204899 пассажиров) и "Москва — Тегеран — Москва" (рост в 1,3 раза, перевезено 14254 пассажира), говорится в сообщении. Самыми популярными международными направлениями по количеству перевезенных пассажиров за первое полугодие 2024 года стали: "Москва — Стамбул — Москва" (320,1 тысячи пассажиров), "Москва — Пхукет — Москва" (245,2 тысячи пассажиров), "Москва — Дубай — Москва" (236,9 тысячи пассажиров), "Москва — Анталья — Москва" (229,4 тысячи пассажиров), "Москва — Ереван — Москва" (227,3 тысячи пассажиров), добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20240801/aeroflot-1963510895.html

гуанчжоу

москва

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новости - туризм, гуанчжоу, москва, пекин, аэрофлот