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"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях - РИА Новости, 02.08.2024
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13:57 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/aeroflot-1963681637.html
"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях
"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях - РИА Новости, 02.08.2024
"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях
"Аэрофлот" представил самые популярные международные направления по итогам первой половины 2024 года; за первые шесть месяцев на собственных международных... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:57
2024-08-02T13:57
новости - туризм
гуанчжоу
москва
пекин
аэрофлот
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" представил самые популярные международные направления по итогам первой половины 2024 года; за первые шесть месяцев на собственных международных рейсах авиакомпания перевезла 4,2 миллиона пассажиров, что на 34,1% больше, аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба перевозчика. Так, лидером среди международных направлений с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие стал маршрут "Москва — Гуанчжоу — Москва" (рост в три раза, перевезено 73585 пассажиров). Далее следует рейсы из Москва в Пекин и обратно (рост в 2,5 раза, перевезено 66052 пассажира). Замыкает первую тройку направление "Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва" (рост в 1,4 раза, перевезено 160295 пассажиров). Также в пятерку лидеров вошли полеты "Москва — Минск — Москва" (рост в 1,4 раза, перевезено 204899 пассажиров) и "Москва — Тегеран — Москва" (рост в 1,3 раза, перевезено 14254 пассажира), говорится в сообщении. Самыми популярными международными направлениями по количеству перевезенных пассажиров за первое полугодие 2024 года стали: "Москва — Стамбул — Москва" (320,1 тысячи пассажиров), "Москва — Пхукет — Москва" (245,2 тысячи пассажиров), "Москва — Дубай — Москва" (236,9 тысячи пассажиров), "Москва — Анталья — Москва" (229,4 тысячи пассажиров), "Москва — Ереван — Москва" (227,3 тысячи пассажиров), добавили в авиакомпании.
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новости - туризм, гуанчжоу, москва, пекин, аэрофлот
Новости - Туризм, Гуанчжоу, Москва, Пекин, Аэрофлот

"Аэрофлот" рассказал о самых популярных международных направлениях

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" представил самые популярные международные направления по итогам первой половины 2024 года; за первые шесть месяцев на собственных международных рейсах авиакомпания перевезла 4,2 миллиона пассажиров, что на 34,1% больше, аналогичного периода 2023 года, сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, лидером среди международных направлений с самым быстрорастущим пассажиропотоком за первое полугодие стал маршрут "Москва — Гуанчжоу — Москва" (рост в три раза, перевезено 73585 пассажиров). Далее следует рейсы из Москва в Пекин и обратно (рост в 2,5 раза, перевезено 66052 пассажира). Замыкает первую тройку направление "Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва" (рост в 1,4 раза, перевезено 160295 пассажиров).
Также в пятерку лидеров вошли полеты "Москва — Минск — Москва" (рост в 1,4 раза, перевезено 204899 пассажиров) и "Москва — Тегеран — Москва" (рост в 1,3 раза, перевезено 14254 пассажира), говорится в сообщении.
Самыми популярными международными направлениями по количеству перевезенных пассажиров за первое полугодие 2024 года стали: "Москва — Стамбул — Москва" (320,1 тысячи пассажиров), "Москва — Пхукет — Москва" (245,2 тысячи пассажиров), "Москва — Дубай — Москва" (236,9 тысячи пассажиров), "Москва — Анталья — Москва" (229,4 тысячи пассажиров), "Москва — Ереван — Москва" (227,3 тысячи пассажиров), добавили в авиакомпании.
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Новости - ТуризмГуанчжоуМоскваПекинАэрофлот
 
 
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