https://ria.ru/20240801/zhurnalistka-1963527238.html

СМИ: экс-журналистку РБК признали виновной в убийстве мужа

СМИ: экс-журналистку РБК признали виновной в убийстве мужа - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: экс-журналистку РБК признали виновной в убийстве мужа

Бывшую журналистку РБК и "Ведомостей" Оксану Гончарову признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-01T19:43

2024-08-01T19:43

2024-08-02T04:47

происшествия

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бывшую журналистку РБК и "Ведомостей" Оксану Гончарову признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщил "Коммерсант"."Вердикт о виновности Оксаны Гончаровой был вынесен присяжными единогласно, но так же единогласно коллегия сочла, что подсудимая заслуживает снисхождения", — говорится в публикации.Журналистке предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК), которая предусматривает от шести до 15 лет лишения свободы. Гончарова вину не признала, она заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами.Адвокат подсудимой Александр Гаранин настаивал, что на теле Гончаровой экспертиза зафиксировала несколько ударов, а также порез на спине. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны супруга, который несколько десятков раз привлекался за административные правонарушения.По информации издания, присяжные не приняли версию о необходимой обороне, однако шесть членов коллегии решили, что журналистка заслуживает снисхождения. Уточняется, что суд огласит приговор 19 августа, адвокат Гончаровой сообщил, что будет просить для подзащитной минимальный срок в шесть лет.

https://ria.ru/20240613/stalking-1952483629.html

россия

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происшествия, россия