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Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек - РИА Новости, 01.08.2024
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11:28 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/zavaly-1963383349.html
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек - РИА Новости, 01.08.2024
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены трое человек, поиски двоих продолжаются, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:28
2024-08-01T11:28
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены трое человек, поиски двоих продолжаются, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин. "В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов спасены трое человек, поиски двоих продолжаются", - сказал Пургин. В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.
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нижний тагил
россия
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек

Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек, спасены трое

© Фото : Владислав Пинаев/TelegramОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Владислав Пинаев/Telegram
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены трое человек, поиски двоих продолжаются, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
"В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов спасены трое человек, поиски двоих продолжаются", - сказал Пургин.
В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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11:05
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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