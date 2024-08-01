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Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек - РИА Новости, 01.08.2024
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены трое человек, поиски двоих продолжаются, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:28
2024-08-01T11:28
2024-08-01T11:28
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены трое человек, поиски двоих продолжаются, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин. "В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов спасены трое человек, поиски двоих продолжаются", - сказал Пургин. В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек
Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек, спасены трое