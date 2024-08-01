https://ria.ru/20240801/zavaly-1963383349.html

Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек

Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек - РИА Новости, 01.08.2024

Под завалами дома в Нижнем Тагиле ищут двух человек

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены трое человек, поиски двоих продолжаются, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:28

2024-08-01T11:28

2024-08-01T11:28

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены трое человек, поиски двоих продолжаются, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин. "В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов спасены трое человек, поиски двоих продолжаются", - сказал Пургин. В четверг в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение подъезда, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Обошлось без возгорания, проводится эвакуация жильцов.

https://ria.ru/20240801/dom-1963376370.html

нижний тагил

россия

свердловская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)