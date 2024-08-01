https://ria.ru/20240801/zapret-1963320391.html

Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен

Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен - РИА Новости, 01.08.2024

Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен

Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с четверга и продолжит действие в сентябре-октябре. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:07

2024-08-01T00:07

2024-08-01T00:07

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

павел сорокин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с четверга и продолжит действие в сентябре-октябре. Правительство РФ с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был временно снят. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что с 1 августа эмбарго возобновится. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду объявил, что решение продлить запрет принято на сентябрь-октябрь. При этом запрета на экспорт дизельного топлива из России, по его словам, не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями. Кабмин в прошлом году уже вводил запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.

https://ria.ru/20240731/benzin-1963100499.html

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Алексей Калабанов

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, павел сорокин, евразийский экономический союз