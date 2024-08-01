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Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен - РИА Новости, 01.08.2024
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00:07 01.08.2024
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Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен
Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен - РИА Новости, 01.08.2024
Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен
Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с четверга и продолжит действие в сентябре-октябре. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:07
2024-08-01T00:07
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
павел сорокин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с четверга и продолжит действие в сентябре-октябре. Правительство РФ с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был временно снят. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что с 1 августа эмбарго возобновится. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду объявил, что решение продлить запрет принято на сентябрь-октябрь. При этом запрета на экспорт дизельного топлива из России, по его словам, не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями. Кабмин в прошлом году уже вводил запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, павел сорокин, евразийский экономический союз
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Павел Сорокин, Евразийский экономический союз
Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен

Запрет на экспорт российского бензина за рубеж возобновлен с четверга

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Запрет на поставку российского бензина за рубеж возобновлен с четверга и продолжит действие в сентябре-октябре.
Правительство РФ с 1 марта на полгода, до 1 сентября, ввело запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был временно снят. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что с 1 августа эмбарго возобновится.
Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду объявил, что решение продлить запрет принято на сентябрь-октябрь. При этом запрета на экспорт дизельного топлива из России, по его словам, не требуется, но будет вестись работа по ограничению потенциала вывоза непроизводителями.
Кабмин в прошлом году уже вводил запрет на экспорт бензина и дизтоплива, власти рассчитывали таким образом пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым" экспортом подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают его на экспорт по более высокой цене.
Нефтеналивной терминал - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В России продлили запрет на экспорт бензина
Вчера, 10:30
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакПавел СорокинЕвразийский экономический союз
 
 
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