https://ria.ru/20240801/zaporozhe-1963349004.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 01.08.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на четверг ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:20

2024-08-01T08:20

2024-08-01T08:33

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запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на четверг ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, подконтрольная ВСУ часть Запорожской области подверглась ударам. По данным Федорова, в регионе прозвучало более 400 взрывов в десяти населенных пунктах. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - отметил чиновник, при этом не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html

https://ria.ru/20240801/tramp-1963334448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация