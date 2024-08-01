https://ria.ru/20240801/zaporozhe-1963339813.html

В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье

В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье - РИА Новости, 01.08.2024

В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье

"Прилет" зафиксирован поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:27

2024-08-01T05:27

2024-08-01T05:52

специальная военная операция на украине

запорожье

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23:40 Запорожье. "Прилет" был ближе к окраине, в направлении Запорожского автомобилестроительного завода. Но хорошо ощущался в центре. На заводе производился ремонт техники, оснащение пикапов турелями", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240801/kiev-1963335803.html

запорожье

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запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины