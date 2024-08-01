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В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье - РИА Новости, 01.08.2024
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье
"Прилет" зафиксирован поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:27
2024-08-01T05:27
2024-08-01T05:52
специальная военная операция на украине
запорожье
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23:40 Запорожье. "Прилет" был ближе к окраине, в направлении Запорожского автомобилестроительного завода. Но хорошо ощущался в центре. На заводе производился ремонт техники, оснащение пикапов турелями", - заявил собеседник агентства.
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запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье
Лебедев: в Запорожье зафиксировали "прилет" в районе автомобильного завода