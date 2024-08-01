Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 01.08.2024 (обновлено: 05:52 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/zaporozhe-1963339813.html
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье - РИА Новости, 01.08.2024
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье
"Прилет" зафиксирован поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:27
2024-08-01T05:52
специальная военная операция на украине
запорожье
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В 23:40 Запорожье. "Прилет" был ближе к окраине, в направлении Запорожского автомобилестроительного завода. Но хорошо ощущался в центре. На заводе производился ремонт техники, оснащение пикапов турелями", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240801/kiev-1963335803.html
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_e205ba9aa35423a7edae5e1f79f31dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Запорожье зафиксировали "прилет" в районе ЗАЗа, сообщило подполье

Лебедев: в Запорожье зафиксировали "прилет" в районе автомобильного завода

© AP Photo / Leo CorreaГород Запорожье
Город Запорожье - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Город Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован поздно вечером в среду в подконтрольном ВСУ Запорожье, в стороне Запорожского автомобилестроительного завода, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"В 23:40 Запорожье. "Прилет" был ближе к окраине, в направлении Запорожского автомобилестроительного завода. Но хорошо ощущался в центре. На заводе производился ремонт техники, оснащение пикапов турелями", - заявил собеседник агентства.
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
03:42
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала