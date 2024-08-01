Долг скандального бизнесмена Полонского вырос до 245 миллионов рублей
Задолженность бизнесмена Полонского за два года выросла до 245 миллионов рублей
Бизнесмен Сергей Полонский. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задолженность известного бизнесмена Сергея Полонского выросла почти на 3 миллиона рублей и составила 245 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Осенью 2022 года у бизнесмена задолженность составляла порядка 242 миллионов рублей. В это же время источник в правоохранительных органах сообщал о проведении проверки на причастность приставов к хищению денег у Полонского.
Почти за два года, согласно данным РИА Новости, у Полонского появились новые долги — почти на 3 миллиона рублей, а общая сумма теперь превышает 245 миллиона рублей.
Полонский до кризиса 2008 года считался одним из богатейших предпринимателей России, его Mirax Group входила в тройку крупнейших девелоперских компаний страны. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к пяти годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности. Бизнесмен прославился рядом эпатажных высказываний и действий.
Так, он не исключал возможность девелоперских проектов за рубежом, например в Америке, анонсировал создание "города-будущего", насыщенного технологиями, удобного для жизни, без автомобилей с бензиновыми двигателями — в качестве одной из локаций экс-девелопер рассматривал Крым. Кроме того, Полонский сообщал о планах по строительству бутик-отеля на Кремлевской набережной в Москве совместно с главой группы "Основа" Александром Ручьевым, однако в "Основе" эту информацию опровергли.
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