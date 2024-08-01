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Долг скандального бизнесмена Полонского вырос до 245 миллионов рублей - РИА Новости, 01.08.2024
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03:46 01.08.2024 (обновлено: 06:13 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/zadolzhennost-1963336122.html
Долг скандального бизнесмена Полонского вырос до 245 миллионов рублей
Долг скандального бизнесмена Полонского вырос до 245 миллионов рублей - РИА Новости, 01.08.2024
Долг скандального бизнесмена Полонского вырос до 245 миллионов рублей
Задолженность известного бизнесмена Сергея Полонского выросла почти на 3 миллиона рублей и составила 245 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:46
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задолженность известного бизнесмена Сергея Полонского выросла почти на 3 миллиона рублей и составила 245 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Осенью 2022 года у бизнесмена задолженность составляла порядка 242 миллионов рублей. В это же время источник в правоохранительных органах сообщал о проведении проверки на причастность приставов к хищению денег у Полонского.Почти за два года, согласно данным РИА Новости, у Полонского появились новые долги — почти на 3 миллиона рублей, а общая сумма теперь превышает 245 миллиона рублей. Полонский до кризиса 2008 года считался одним из богатейших предпринимателей России, его Mirax Group входила в тройку крупнейших девелоперских компаний страны. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к пяти годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности. Бизнесмен прославился рядом эпатажных высказываний и действий.Так, он не исключал возможность девелоперских проектов за рубежом, например в Америке, анонсировал создание "города-будущего", насыщенного технологиями, удобного для жизни, без автомобилей с бензиновыми двигателями — в качестве одной из локаций экс-девелопер рассматривал Крым. Кроме того, Полонский сообщал о планах по строительству бутик-отеля на Кремлевской набережной в Москве совместно с главой группы "Основа" Александром Ручьевым, однако в "Основе" эту информацию опровергли.
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жилье, россия, америка, москва, сергей полонский, александр ручьев
Жилье, Россия, Америка, Москва, Сергей Полонский, Александр Ручьев
Долг скандального бизнесмена Полонского вырос до 245 миллионов рублей

Задолженность бизнесмена Полонского за два года выросла до 245 миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБизнесмен Сергей Полонский
Бизнесмен Сергей Полонский - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бизнесмен Сергей Полонский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Задолженность известного бизнесмена Сергея Полонского выросла почти на 3 миллиона рублей и составила 245 миллионов рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Осенью 2022 года у бизнесмена задолженность составляла порядка 242 миллионов рублей. В это же время источник в правоохранительных органах сообщал о проведении проверки на причастность приставов к хищению денег у Полонского.
Почти за два года, согласно данным РИА Новости, у Полонского появились новые долги — почти на 3 миллиона рублей, а общая сумма теперь превышает 245 миллиона рублей.
Полонский до кризиса 2008 года считался одним из богатейших предпринимателей России, его Mirax Group входила в тройку крупнейших девелоперских компаний страны. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к пяти годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности. Бизнесмен прославился рядом эпатажных высказываний и действий.
Так, он не исключал возможность девелоперских проектов за рубежом, например в Америке, анонсировал создание "города-будущего", насыщенного технологиями, удобного для жизни, без автомобилей с бензиновыми двигателями — в качестве одной из локаций экс-девелопер рассматривал Крым. Кроме того, Полонский сообщал о планах по строительству бутик-отеля на Кремлевской набережной в Москве совместно с главой группы "Основа" Александром Ручьевым, однако в "Основе" эту информацию опровергли.
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ЖильеРоссияАмерикаМоскваСергей ПолонскийАлександр Ручьев
 
 
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