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В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле

В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле

Один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в операционной, трое в легкой степени тяжести после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:45

2024-08-01T11:45

2024-08-01T12:02

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в операционной, трое в легкой степени тяжести после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона."Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое – в легкой степени тяжести", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240801/delo-1963387032.html

нижний тагил

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2024

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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле