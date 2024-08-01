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В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле
Один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в операционной, трое в легкой степени тяжести после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:45
2024-08-01T11:45
2024-08-01T12:02
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в операционной, трое в легкой степени тяжести после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона."Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое – в легкой степени тяжести", – сказал собеседник агентства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле
Минздрав: один человек в тяжелом состоянии, 3 в легкой степени тяжести после ЧП