Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 01.08.2024 (обновлено: 12:02 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/vzryv-1963388516.html
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле
Один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в операционной, трое в легкой степени тяжести после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:45
2024-08-01T12:02
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381871_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a816f128a4175e1b7753f8d834bcb07f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в операционной, трое в легкой степени тяжести после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона."Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое – в легкой степени тяжести", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240801/delo-1963387032.html
нижний тагил
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963381871_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d5b339a271fed1bf196b867911d0d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Минздраве оценили состояние пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле

Минздрав: один человек в тяжелом состоянии, 3 в легкой степени тяжести после ЧП

© Фото : Владислав Пинаев/TelegramОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Владислав Пинаев/Telegram
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии в операционной, трое в легкой степени тяжести после ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
«
"Один человек госпитализирован, в тяжелом состоянии, находится в операционной, трое – в легкой степени тяжести", – сказал собеседник агентства.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
СК завел уголовное дело после обрушения подъездов в Нижнем Тагиле
11:40
 
ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала