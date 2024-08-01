Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:27 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/vyplata-1963367854.html
В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей
В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024
В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей
В Рязанской области до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на службу в зоне спецоперации, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:27
2024-08-01T10:27
рязанская область
общество
россия
павел малков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
РЯЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. В Рязанской области до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на службу в зоне спецоперации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Увеличен размер единовременной выплаты контрактникам… Установили дополнительную региональную выплату в 400 тысяч рублей. Сегодня подписал соответствующее постановление", - написал глава Рязанской области в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства региона, поручение о подготовке соответствующих документов губернатор дал на заседании правительства области. Павел Малков подчеркнул, что президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт для службы в зоне СВО. Регионам рекомендовано также выплачивать не менее 400 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240712/nagrady-1959318551.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, павел малков, владимир путин
Рязанская область, Общество, Россия, Павел Малков, Владимир Путин

В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. В Рязанской области до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на службу в зоне спецоперации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Увеличен размер единовременной выплаты контрактникам… Установили дополнительную региональную выплату в 400 тысяч рублей. Сегодня подписал соответствующее постановление", - написал глава Рязанской области в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Рязанский губернатор вручил награды бойцам в зоне СВО
12 июля, 17:57
По данным пресс-службы правительства региона, поручение о подготовке соответствующих документов губернатор дал на заседании правительства области. Павел Малков подчеркнул, что президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт для службы в зоне СВО. Регионам рекомендовано также выплачивать не менее 400 тысяч рублей.
 
Рязанская областьОбществоРоссияПавел МалковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала