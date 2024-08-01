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В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей
В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024
В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей
В Рязанской области до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на службу в зоне спецоперации, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:27
2024-08-01T10:27
2024-08-01T10:27
рязанская область
общество
россия
павел малков
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. В Рязанской области до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на службу в зоне спецоперации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Увеличен размер единовременной выплаты контрактникам… Установили дополнительную региональную выплату в 400 тысяч рублей. Сегодня подписал соответствующее постановление", - написал глава Рязанской области в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства региона, поручение о подготовке соответствующих документов губернатор дал на заседании правительства области. Павел Малков подчеркнул, что президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт для службы в зоне СВО. Регионам рекомендовано также выплачивать не менее 400 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, павел малков, владимир путин
Рязанская область, Общество, Россия, Павел Малков, Владимир Путин