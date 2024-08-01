https://ria.ru/20240801/vyplata-1963367854.html

В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей

В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024

В Рязанской области увеличили выплату контрактникам до 400 тысяч рублей

В Рязанской области до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на службу в зоне спецоперации, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:27

2024-08-01T10:27

2024-08-01T10:27

рязанская область

общество

россия

павел малков

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 1 авг — РИА Новости. В Рязанской области до 400 тысяч рублей увеличена единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на службу в зоне спецоперации, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Увеличен размер единовременной выплаты контрактникам… Установили дополнительную региональную выплату в 400 тысяч рублей. Сегодня подписал соответствующее постановление", - написал глава Рязанской области в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы правительства региона, поручение о подготовке соответствующих документов губернатор дал на заседании правительства области. Павел Малков подчеркнул, что президентом РФ Владимиром Путиным подписан указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт для службы в зоне СВО. Регионам рекомендовано также выплачивать не менее 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240712/nagrady-1959318551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, павел малков, владимир путин