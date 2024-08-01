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Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2024
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07:30 01.08.2024 (обновлено: 10:26 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/vsu-1963345639.html
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2024
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:30
2024-08-01T10:26
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения выбиты окна, повреждена стена надворной постройки и посечен забор. "В селе Нежеголь Шебекинского городского округа два FPV-дрона атаковали частный сектор — в двух домах выбиты окна. Также в одном из домов пробита кровля", - написал губернатор. Также глава региона отметил, что село Илек-Пеньковка Краснояружского района вновь атаковано дроном. В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. 1 августа 2024
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. 1 августа 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Три населенных пункта атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения выбиты окна, повреждена стена надворной постройки и посечен забор.
"В селе Нежеголь Шебекинского городского округа два FPV-дрона атаковали частный сектор — в двух домах выбиты окна. Также в одном из домов пробита кровля", - написал губернатор.
Также глава региона отметил, что село Илек-Пеньковка Краснояружского района вновь атаковано дроном. В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
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ПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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