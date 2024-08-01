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Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2024
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:30
2024-08-01T07:30
2024-08-01T10:26
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Три населенных пункта атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Шебекино в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территории частного домовладения выбиты окна, повреждена стена надворной постройки и посечен забор. "В селе Нежеголь Шебекинского городского округа два FPV-дрона атаковали частный сектор — в двух домах выбиты окна. Также в одном из домов пробита кровля", - написал губернатор. Также глава региона отметил, что село Илек-Пеньковка Краснояружского района вновь атаковано дроном. В результате детонации беспилотника загорелся частный дом. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Гладков: украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области