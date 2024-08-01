Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга"
Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях у Минобороны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegaram-канале.
"Мои коллеги - следователи следственного департамента МВД России - направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны Российской Федерации", - написала Волк.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.