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Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024
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12:06 01.08.2024 (обновлено: 12:09 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/voentorg-1963395301.html
Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга"
Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024
Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга"
Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях у Минобороны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegaram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:06
2024-08-01T12:09
происшествия
военторг
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях у Минобороны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegaram-канале."Мои коллеги - следователи следственного департамента МВД России - направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны Российской Федерации", - написала Волк.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240801/ao-1963344786.html
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происшествия, военторг, россия
Происшествия, Военторг, Россия
Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга"

Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях у Минобороны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegaram-канале.
"Мои коллеги - следователи следственного департамента МВД России - направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны Российской Федерации", - написала Волк.
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По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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