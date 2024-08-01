https://ria.ru/20240801/voentorg-1963395301.html

Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга"

Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга" - РИА Новости, 01.08.2024

Следствие попросило арестовать фигурантов дела "Военторга"

Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях у Минобороны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegaram-канале. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:06

2024-08-01T12:06

2024-08-01T12:09

происшествия

военторг

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать фигурантов дела "Военторга", обвиняемых в хищениях у Минобороны, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegaram-канале."Мои коллеги - следователи следственного департамента МВД России - направили в Мещанский районный суд города Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации при исполнении государственных контрактов для нужд министерства обороны Российской Федерации", - написала Волк.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/ao-1963344786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, военторг, россия