https://ria.ru/20240801/voennye-1963335960.html

Российских военных круглосуточно обеспечивают всем необходимым в зоне СВО

Российских военных круглосуточно обеспечивают всем необходимым в зоне СВО - РИА Новости, 01.08.2024

Российских военных круглосуточно обеспечивают всем необходимым в зоне СВО

Специалисты тыла 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме обеспечивают боевые подразделения всем необходим - продуктами, РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:44

2024-08-01T03:44

2024-08-01T03:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Специалисты тыла 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме обеспечивают боевые подразделения всем необходим - продуктами, обмундированием, боеприпасами и ГСМ - для выполнения поставленных задач в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Специалисты тыла 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в одном из новых районов размещения подразделений в зоне проведения СВО в полевых условиях развернули все необходимые объекты материально-технического обеспечения (МТО) и непрерывно выполняют задачи по всестороннему обеспечению войск", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что развернутые продовольственные склады круглосуточно выполняют отгрузку питания для военнослужащих группировки, насчитывающий более сотни наименований товара. "Среди широчайшей номенклатуры - свежие овощи и фрукты, молочные продукты, колбасные изделия, сыры, консервы, крупы. Образцы всех поступающих продуктов проходят обязательное лабораторное исследование на предмет свежести, пригодности к употреблению, соответствию войсковым нормам питания", - добивали в оборонном ведомстве. Отмечается, что в группировке развернута широкая сеть мобильных пунктов хранения, заправки и перекачки всех видов топлива для дизельных и бензиновых транспортных средств, боевых и бронированных машин. День тыла Вооруженных сил Российской Федерации - это профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС России, который был учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года. Он отмечается 1 августа как памятный день, в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html

https://ria.ru/20240326/khlebozavod-1935798750.html

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безопасность, россия