https://ria.ru/20240801/voennye-1963333740.html

Минобороны рассказало о снабжении боеприпасами на передовой

Минобороны рассказало о снабжении боеприпасами на передовой - РИА Новости, 01.08.2024

Минобороны рассказало о снабжении боеприпасами на передовой

Военнослужащие материального обеспечения группировки войск "Север" непрерывно доставляют продовольствие, горюче-смазочные материалы и боеприпасы на передовую в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:13

2024-08-01T03:13

2024-08-01T03:13

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 авг - РИА Новости. Военнослужащие материального обеспечения группировки войск "Север" непрерывно доставляют продовольствие, горюче-смазочные материалы и боеприпасы на передовую в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду. За колоннами, не переставая, следят беспилотники ВСУ. Маршруты пытается вычислить вражеская разведка. Поэтому менять их приходятся постоянно", - рассказали в Минобороны. Уточняется, что доставка всего необходимого в боевые подразделения осуществляется различным видом транспорта, в зависимости от расстояния до линии боевого соприкосновения. "Когда до передовых позиций остается всего несколько километров, военнослужащие передвигаются на мотоцикле или пешком. Солдаты набивают полные рюкзаки, заполняют тележки. Стараются брать с собой столько, сколько смогут унести своим товарищам, которые каждый день продолжают продвигаться вперед", - добавили в оборонном ведомстве. В Минобороны отметили, что в жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка продовольствия, бутилированной воды. Там же развернуты полевые душевые. "Загружаем все необходимое – продовольствие, воду, расходники, обязательно сухой душ и влажные салфетки. На передовой такие вещи помогают следить за гигиеной. Далее отвозим все до взвода обеспечения. Потом военнослужащие взводов обеспечения развезут все в свои подразделения на линии соприкосновения", - сказал старшина роты материального обеспечения с позывным "Каспий". День тыла Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации – это профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС России, который был учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года. Он отмечается 1 августа как памятный день в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

https://ria.ru/20240723/oborudovanie-1961562088.html

https://ria.ru/20240716/toplivo-1959916996.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)